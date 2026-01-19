經紀人曝去世細節...梁小龍要求神祕：讓影迷覺得他到遠方拍電影了

香港影星梁小龍今年1/14辭世，享壽77歲，讓影迷深感惋惜。今（19）日經紀人發文，表示梁小龍曾交代說自己離世後，「希望大家覺得他到很遠的地方拍電影去了，有點神秘感」，要親友們保密、經營他的帳號。沒想到死訊卻被港媒報料，甚至造謠，讓他大罵「太下作了！」

經紀人表示，梁小龍是十四號病逝的，剛開始身邊只有一個親人，之後十分鐘又有兩人趕到，一小時後又有親人趕到。他堅持了七個小時，期間親人一直握著他的手，最後梁小龍還是去了。

梁小龍多次和親人、近人以及經紀人談過自己的生死觀，他說生死有命、喜歡浪漫，「如果有一天他不在了，希望大家覺得他到很遠的地方拍電影去了，有點神秘感」。所以梁小龍的親人、近人、經紀人要裝作什麼都沒發生，要和平常一樣維護他的帳號，希望就這樣一直隱瞞下去，哪怕多隱瞞一個月，半個月也好，「這就是我們大號小號在14號之後還一直更新的真實原因」。

話鋒一轉，經紀人無奈表示，18號有香港媒體爆料了梁小龍死訊，連出殯日期地點都準確爆料了。他透露內部確實有個大嘴巴，這位大嘴巴在多個群組公佈了，甚至大嘴巴還說是經紀人說出去的。由於這名經紀人曾是資深記者，他痛批，「理解傳媒喜歡流量，但造謠誹謗實在太下作了！」原先想保持緘默，決定特別發聲。

