經紀人證實！60歲美劇演員遭計程車撞死 鄰居曝她原將退休

一名演出美國人氣影集《漫才梅索太太》（The Marvelous Mrs. Maisel）等多部影視作品的女演員溫妮·奧爾頓·戴維斯（Wenne Alton Davis），當地時間8日在紐約遭計程車撞擊身亡，享壽60歲。她的鄰居透露，死者的本職是名海關官員，原本期待著即將到來的退休生活。

戴維斯因車禍與世長辭。（圖／翻攝Instagram@wenne_alton_davis）

根據《紐約郵報》與《紐約時報》，這位1965年出生、本名溫蒂·戴維斯（Wendy Davis）的女演員，在甘迺迪國際機場（JFK）擔任全職海關官員。即便在前陣子聯邦政府停擺，她仍堅守崗位。戴維斯同時兼職演員工作，包括在獲得艾美獎榮譽的《漫才梅索太太》中飾演一名警察。

廣告 廣告

警方稱，戴維斯在當日晚間近9時行走經百老匯大道與西53街路口附近時，一名61歲計程車司機駕駛凱迪拉克左轉時撞上她。她頭部及身體重傷，被緊急送醫仍不治。戴維斯的經紀人也證實了她的死訊。

戴維斯的鄰居李（Miok Lee）說，「她是個非常開朗善良的人，總是很有活力…就在幾天前我還見到她，我們打了招呼。天啊，這太令人難過、太震驚了」。

另名鄰居透露，儘管戴維斯工作時間很長，但她從不錯過任何機會向人打招呼，「她是最棒的，人非常好。她總是在工作，我會看到她凌晨4點走出去，或是凌晨2點才回來。她一直在為退休而努力，這真是太震驚了」。

網路電影資料庫（IMDB）資料顯示，戴維斯還有其他9個演出作品，包括2011年麥可·法斯賓達（Michael Fassbender）主演的《性愛成癮的男人》（Shame）中的小角色。

甘迺迪機場海關曲棍球俱樂部也發文哀悼戴維斯的離世，稱「這個令人心碎的損失，讓我們整個甘迺迪機場海關大家庭都深感悲痛」。

延伸閱讀

NBA/射日大贏49分！雷霆16連勝 挺進NBA盃4強

NBA/憶2年前季中錦標賽奪冠 八村壘想把錢拿去賭場ALL IN

NBA盃/班恩狂轟37分大逆轉 魔術晉4強每人賺332萬