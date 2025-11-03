經紀公司:停止王子演藝規劃 吳宗憲直播:婚姻只剩下數字

生活中心／綜合報導

王子介入范姜彥豐和粿粿的婚姻，新聞曝光後引發熱議，王子雖然發文道歉，但仍無法止血，事隔多日，與他有私交的吳宗憲，也在直播分享自己的看法，認為王子應該也要付出一些。而王子經紀公司在3號晚上也宣布，停止王子所有演藝事業規劃及活動安排。

藝人吳宗憲：「所有的婚姻，藝人吳宗憲，到最後只剩下數字。」綜藝天王吳宗憲，開直播談到，粿粿與范姜彥豐的婚變風波，直呼婚姻最後其實只剩數字。藝人吳宗憲：「粿粿開直播17分鐘裡面，藝人吳宗憲，講得通通是數字啊，藝人吳宗憲，一個月要給多少贍養費，藝人吳宗憲，因為劈腿已經是一個事實，藝人吳宗憲，你要給多少錢通通是數字。」藝人粿粿（11.1）：「今年7月7號的時候，范姜提議要我用1600萬，跟妳買離婚順序。」

開砲最討厭第三者裝情深 吳宗憲直播點名王子要付出一些代價

綜藝天王吳宗憲開直播時談到粿王戀風波，表示王子應該得付出一些。（圖／吳宗憲臉書）

就如吳宗憲所說，粿粿的聲明影片，圍繞著不同數字，尤其是范姜彥豐提出的離婚價碼1600萬。藝人吳宗憲：「到最後就是法院裡面，藝人吳宗憲，它有一個行情，藝人吳宗憲，那行情也不會過1千多萬這麼多。」自從范姜彥豐公開指控粿粿外遇王子邱勝翊，夫妻倆至今各執一詞，吳宗憲預估法院最終判決，賠償金應該不會超過1千萬，但也點名王子得付出代價。

王子邱勝翊捲入粿粿和范姜彥豐婚姻風波，經紀公司二度發聲，表示停止王子演藝活動。（圖／王子YT）

藝人吳宗憲：「婚姻裡面第三者，藝人吳宗憲，我最討厭那種，藝人吳宗憲，裝的是一副情深的那一種，藝人吳宗憲，王子也都很熟就朋友啊，藝人吳宗憲，但是他這個事情，藝人吳宗憲，也必須要付出一些。」的確，這代價必須付出，王子經紀公司喜鵲娛樂，3號晚上也發聲明，先向社會大眾致歉，也公布即日起停止邱勝翊所有演藝規劃和活動安排，捲入小三爭議，形象事業大受打擊。

