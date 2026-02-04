經紀公司：韓星河正宇與車貞媛交往中 結婚事宜未定

（中央社首爾4日綜合外電報導）韓國影帝河正宇與女演員車貞媛所屬的經紀公司今天證實，兩人正在交往。河正宇曾出演在台賣座韓片「與神同行」及續集「與神同行：最終審判」。

韓聯社報導，今天有韓媒指河正宇將於7月舉行婚禮，經紀公司回應時稱結婚事宜尚未確定。

河正宇今年47歲，出道作品為2003年上映的「瑪德琳蛋糕」，之後憑藉「追擊者」、「B咖大翻身」、「罪時代」、「恐怖攻擊直播」等作品，成為韓國家喻戶曉的影壇大咖。

他也執導過「繫緊你的安全帶」、「許三觀」（或譯三觀賣血）等作品。

車貞媛今年36歲，2012年以電影「一千零一魘」出道，出演過「絕對達令」、「怪咖！文主廚」等多部電視劇。（編輯：楊昭彥）1150204