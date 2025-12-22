經紀起風波／身體不適仍被要求工作？ 中國頂流女星開撕經紀公司

趙露思與經紀公司鬧翻後，聲勢反而比過往更好。（翻攝自趙露思微博）

林襄近來聲勢明顯走下坡，不僅商業價碼與話題度早已被韓籍啦啦隊員李多慧超越，近來幾乎呈現「被冷凍」狀態，據了解，林襄與一手捧紅她的經紀人莉奈，因帳目與分潤問題產生嚴重歧見，雙方關係因此惡化。加上林襄目前開價仍居高不下，導致市場接案意願降低，出現「有名氣卻無市價」的窘境，反而讓其他啦啦隊員以較低價格接下原本屬於她的業外工作。

事實上，因帳目不清、利益分配不透明而引發的藝人與經紀公司糾紛，並非單一案例，類似情況甚至屢見不鮮。2017年，男團SpeXial成員晨翔便以「經紀公司帳目不清」為由，與可米經紀爆發合約爭議。晨翔公開表示，公司未清楚說明其收入分配與財務流向，多次要求提供帳務資料卻未獲正面回應，他最終選擇解約並退出團體。

晨翔因經紀公司帳目不清，退出男團SpeXial。（翻攝自晨翔臉書）

華語樂壇天后鄧紫棋也曾深陷長期合約與版稅糾紛。她年少時簽下不對等合約，後續與前經紀公司蜂鳥音樂就作品版權、收益歸屬等問題對簿公堂多年，歷經漫長法律戰，直到近年才逐步取回部分作品主控權。該事件也被外界視為藝人爭取創作與財務自主的重要指標案例。

鄧紫棋近年才逐步取回部分作品主控權。（翻攝自鄧紫棋臉書）

近期，中國女星趙露思亦公開控訴所屬經紀公司銀河酷娛，指控公司在其身體狀況不佳期間仍過度壓榨，並要求承擔不合理的賠償責任。她更直言，雙方在利益分配與帳務處理上長期存在爭議，最終選擇攤在陽光下對抗，引發輿論譁然。

