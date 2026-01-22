經藏演繹大事記 愛的能量照亮前路

上人行腳到高雄，今天舉行第二場歲末祝福，總共有3千多人參加，透過經藏演繹，呈現馬來西亞大事記，到黑區無國籍村落，推廣教育和環保，回顧2014年的高雄氣爆，是慈濟急難救助史上，第一次進行安心關懷。

「119 119，一心路爆炸了，二聖路爆炸了，三多路爆炸了。」

2014年，八一氣爆，震殤高雄，慈濟人聞聲馳援。「祝福包不能被雨淋溼，柔善能忍如大地，恭敬不存驕慢心， 正道能使諸惡盡，善護一切諸有情。」

這也是慈濟急難救助史上，第一次進行挨家挨戶的安心家訪。而愛的腳步，也踏進馬來西亞黑區無國籍村落。「大家小心啊，黑區裡的路都是，像這樣的破舊木板道，隨時會斷掉啊，曠絕無人多毒獸，糟糕 有人掉下去黑水了，無數千萬眾涉險。」

廣告 廣告

慈濟人，成為黑區的點燈人，辦教育，推環保。「運載群生無明離，清淨了悟真實義。」

證嚴上人開示：「感恩，普願眾生上慈航，看 這麼多愛的能量，這就是我們人人上慈航，人人的愛心，都在普度眾生。」

去年台灣度過一個多災的一年，但還好人人有愛。證嚴上人開示：「我們台灣真的是 有善有愛，因為有善還有愛，這就是台灣的寶，這樣 我們就安全啊，就是人生有愛，點滴可以成為，這種愛的能量。」

上人也期許弟子，也把善意當作家風，代代相傳，用慈悲的力量，把苦難消除。

更多 大愛新聞 報導：

歲月悠悠師徒情 寒冬送暖話當年

緬甸生漂台夢 守護學子冬送暖

