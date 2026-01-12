經藏演繹眾緣和合 人醫會設站服務

每次舉辦大型活動，或前往災區進行賑災發放與清掃時，慈濟人醫會的醫護人員，總會在現場設立醫療站，隨時為突發狀況做好準備。最近慈濟新山支會舉辦《無量義·再現》經藏演繹活動，新山慈濟人醫會的醫師們，無論是在排練的時候，或是在演繹現場，都特別設立臨時醫療站，為多日密集排練、身體出現不適的志工，提供一站式中西醫看診與醫療服務。

密集的排練，加上長時間站立，演繹志工出現疲勞和身體不適的情況。

慈濟人醫會醫師 蔡美萍：「擔心老菩薩們，腳痛或者不小心有什麼意外，或者因為地方的原因，可能會發熱氣，就好像剛才我們就有菩薩嘔吐，或者暈 甚至就是，很多不同的情況出現。」

現場除了有西醫為志工和觀眾的健康把關，傳統中醫師也提供針灸、推拿等專業醫療服務。

馬光中醫協調 王郁文：「像是可能痠痛，或是因為籌備這場活動，可能會比較緊張 焦慮，會有睡不著的問題，所以今天特別邀請我們，來幫他們做一下中醫的醫療諮詢，所以今天人醫會也邀請我們，來幫我們的師兄師姊，就是做針灸 幫他們做緩解。」

新加坡慈濟人醫會醫師 周啟仕：「身體出現很不舒服的時候，心裡會很難受，或者是有一些恐懼，所以最重要的是在這時候，安定他的那個人心，所以在這方面，我們中西醫都在這個事情上面，都表現得很好的一個合作。」

視病如親、守護病人健康的精神，也隨著《無量義再現》經藏演繹，一幕幕呈現在舞台上。

新山慈濟人醫會護士 詹尊花：「上人每次講，我們不只要醫病 還要醫心，來了慈濟就更加有那種使命感，一定要去幫助人家，以前是拿薪水在醫院做工這樣，就是盡我們的本分，去做我們所該做的工，在工作崗位上所該做的事，不過現在是沒有薪水，可是 卻很法喜去做。」

醫者仁心，無論醫師或護理人員，慈濟人醫會醫療團隊，始終站在第一線，守護好每一位病人的健康。

