經血過多 中醫調理緩解崩症
記者陳治交∕台南報導
50多歲賴女士因月經量很大，幾乎一小時就要換一片衛生棉，出血時間一長，又會出現頭暈、心悸，對生活與工作造成很大的困擾。衛福部台南醫院中醫科醫師謝淑鳳說明，月經出血量若不能良好控制，建議中西合併處理，術後觀察連續3週期都是正常出血量，就可以繼續藥物治療。
謝淑鳳表示，月經來潮是育齡期婦女的正常生理現象，經血的排出可以促進婦女身體代謝，然而過量的月經卻會使婦女產生氣血兩虛，輕者頭暈疲倦，嚴重的可能造成貧血，產生心悸、喘促、無力甚至暈倒。
中醫婦科有「熱、虛、瘀」三字心法，熱迫血行導致出血，氣虛不能攝血使血流不止，瘀血影響凝血，三者為崩漏症最常見的病因病機。氣虛不能攝血，治療用補氣，常選用黃耆類方劑；出血後的血虛症則用養血來補養；熱症根據不同臟腑的熱來處理，經常動腦的族群以清心火為主，飲食嗜辣重口味的多半需要清胃熱，壓力大時常發怒的婦女則清肝熱，熬夜晚睡夜貓族考慮滋陰清熱。
謝淑鳳指出，賴女士患有子宮腺肌症，非單純的虛與熱，經中醫用藥治療後，目前月經已無崩症，精神體力恢復許多，子宮腺肌症部分則持續追蹤，出血量若不能良好控制，還是會建議手術處理。生活起居方面，避免攝取辛辣食物，不要勞累，睡眠充足都是減少出血的重要行為。
