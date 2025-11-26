「經血面膜」瘋傳！奇葩美容法350萬人搜尋夯爆 專家解析：真能讓皮膚變好嗎？
「經血敷臉」真的能變美？社群上再次吹起奇特美容風潮，近期在TikTok爆紅的「經血面膜（Period Blood Facial）」引發大量討論。支持者聲稱能讓肌膚發光、喚醒女性力量，也有人把它比作「廉價版吸血鬼面部護理」。然而，皮膚科與醫學界對這項做法提出明確警示。究竟這股怪潮是否真的有科學根據？
「經血敷臉」成新興潮流？搜尋量飆破350萬
在TikTok 上，「Menstrual Mask」相關影片累積超過350萬次搜尋，不少使用者展示將每月經血直接塗抹在臉上的步驟，並宣稱能帶來「自然光澤」「精神力量」或「更深層的自我連結」。
部分網友甚至把這種DIY作法視為家用版PRP（富含血小板血漿）護理，類似金・卡戴珊（Kim Kardashian）等名人曾公開施作的「吸血鬼面部護理」。
月經血真的含有「皮膚再生因子」？研究怎麼說？
月經血是一種由子宮內膜組織、血液與陰道液混合而成的生理現象，其中確實包含具再生能力的細胞。研究曾指出，月經血衍生細胞在傷口癒合方面具潛力，甚至比一般血漿更快促進修復。
也有論文指出，源自月經血的幹細胞（MenSCs）可能應用於皮膚修復研究；然而，這類研究多在「受控的醫學環境」中進行，並非取自家用方式、也非將未處理的經血直接塗在臉上。
月經血能當作「護膚品」嗎？皮膚科醫師這樣說
皮膚專家普遍不建議將經血直接敷在臉上，主因包括：
1. 細菌污染風險高
月經血在排出過程中可能接觸細菌與真菌，包括金黃色葡萄球菌等，一旦進入毛孔或微小破皮，可能導致感染。
2. 含有促發炎細胞
經血內含上皮細胞與子宮內膜碎片，可能釋放促炎分子，使肌膚產生發紅、敏感或刺激反應，效果恐與期待相反。
3. 幹細胞並不會經由外敷發揮作用
專家指出，護膚品中使用的是「幹細胞衍生生長因子」，並非塗抹活體幹細胞。經血外敷無法讓養分穿透皮膚，也不具備醫療級再生效果。
4. STI（性傳染感染）風險
若使用他人經血，可能存在皰疹等感染傳播風險。
那「吸血鬼面部護理」為何被認可？
相較之下，PRP是在無菌環境抽取血液後，以離心方式分離血漿，再透過微針注入皮膚，能刺激膠原蛋白生成、改善痘疤與細紋，以及提升皮膚修復能力。
醫學專家強調：「PRP與經血外敷完全不同。」PRP使用的是新鮮血液、經專業處理後的血小板，並非自然排出的月經血。
青少年皮膚病學專家皮爾森（McPherson）教授也表示，這類美妝挑戰常因「震撼感」而走紅，但不具醫療價值。
引發話題的網紅案例再次點燃爭議
32歲網紅莎菈（Sara Sol）去年（2024）曾因分享「經血抗老面膜」影片引發熱議。她自稱長期以經血作為美容用途，並稱之為「古老女性能量」。影片雖吸引大量觀看，但也引來醫學界強烈反駁。
雖然「經血面膜」因社群擴散而成為熱門美容話題，但目前科學證據並未支持這種方式具備護膚效果。醫療專家一致建議，若有保養需求，仍應選擇安全、經驗證的專業療程。
