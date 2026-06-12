經諮會聚焦4議題 業界促寬估電力

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經濟部12日舉行經濟及產業發展諮詢會115年第1次大會，金仁寶集團總裁許勝雄（左起）會前與經濟部長龔明鑫握手致意。（范揚光攝）

經濟部年初新推「經濟及產業發展諮詢會（經諮會）」作為產業對話平台，12日召開首次大會，聚焦產業發展、中小微海外、國際供應連結及能源布局等4大議題。業界在會中憂心AI電力需求大增，呼籲政府寬估電力，多準備能源供應。經濟部正面回應，未來能源規畫會寬估產業用電成長。

經諮會召集人由經濟部長龔明鑫擔任，並找來工總榮譽理事長許勝雄，電電公會理事長劉揚偉兩位業界大老任共同召集人。大會開了2個多小時，會後龔明鑫說，會上提到最多字眼是「百工百業」。業者反映希望半導體供應鏈優勢，可以延伸到百工百業或傳統產業。已責成相關單位規畫推動「練兵升級方案」，協助工具機、扣件等傳統產業轉型升級。

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關於海外布局，許勝雄提到業界希望「打群架」，透過一些聯盟或加盟方式，比如以大帶小，產生更大綜效。龔明鑫說，目前台灣與美國、波蘭、墨西哥等國皆有政府間溝通管道，未來將透過公協會的民間力量，持續拓展海外商機。

人才培育上，產業界建議參考過去研發替代役的成功經驗，研議相關人才培育與引進機制。中小微方面，經濟部表示，已研修《中小微企業轉型升級發展條例》，9月前送立法院審查，重點包括強化研發創新、設備投資等，並增訂租稅優惠。

電力則是產業共同憂慮，在AI的浪潮之下，希望政府在電力布局上可以寬估，未雨綢繆。許勝雄指出，政府在電力建設上可以多準備一些，讓能源供應不虞匱乏。工商協進會則提議把未來核二、核三的發電，列為協助產業減碳項目，商總理事長許舒博要求強化太陽光電安裝規格，避免強風強颱。經濟部回應，未來將寬估產業用電需求，務實納入整體能資源規畫。

經諮會每季召開一次，每年1月、6月由經濟部主動報告，產業回饋意見；3月跟9月則由產業主動提建議與困難，經濟部以半年時間回應解決。