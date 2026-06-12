經諮會首度召開 企業界籲超前部署電力

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經濟部首度舉辦經諮會，工總榮譽理事長許勝雄（左起）、召集人經濟部長龔明鑫、電電公會理事長劉揚偉主持產官對話。記者潘俊宏／攝影

AI浪潮推升產業用電需求，電力供應成為企業界最關注的議題之一。經濟部昨（12）日首度舉辦「經濟及產業發展諮詢會」，經濟部長龔明鑫表示，企業界普遍建議政府以更寬估、超前部署的方式規劃電力供給，並加速算力基礎建設布局。

因應全球AI浪潮及國際供應鏈重組趨勢，經濟部今年成立經濟及產業發展諮詢會，定期與產業代表對話。由龔明鑫擔任召集人，電電公會理事長劉揚偉、全國工業總會榮譽理事長許勝雄擔任共同召集人，邀集國內工商團體共同與會。

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龔明鑫指出，本次會議以「AI浪潮」與「國際供應鏈重組」為主軸，聚焦四大議題，包含產業整體發展及重點產業未來政策方向；中小微企業未來國內發展及海外布局方向；國際供應鏈連結、突破與布局；以及AI浪潮下的能資源布局。

對於市場高度關注缺電狀況，許勝雄直言，台灣若要成為AI與資料中心的發展重鎮，電力穩定供應不容退讓，期待政府2034年供電無虞的承諾能實現，讓投資環境具備足夠的韌性，讓投資者感到安心。宏碁董事長陳俊聖也說，電力是產業發展基礎，是各個產業都會需要討論，無法回避的問題。

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