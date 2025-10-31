經費上限300億！「馬太鞍溪災後重建條例」三讀 對象不限一門牌一戶

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情慘重，為協助災民復原家園，立法院今（31）日三讀通過「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，經費上限達300億元，適用範圍以光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉等受災鄉鎮為主，除完成光復鄉「聚落型污水處理中心」、「超級堤防」等外，其餘施行時間至2027年3月31日止。經費得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應；每年度舉借債務之額度，不受公共債務法第五條第七項規定之限制。且中央政府總預算及特別預算於本條例施行期間之舉債額度合計數，不得超過該期間總預算及特別預算歲出總額度合計數15%。​

該特別條例提及，因水災致住戶淹水之救助，以實際受災戶數為救助對象，不受一門牌一戶之限制，並排除現行水災災害救助種類及標準之規範限制。條例也說，依本條例編列預算之中央各部會，應於本條例施行後兩個月內提出災後復原重建計畫。本條例編列預算之中央各部會，應將預算之工作計畫實施內容概述及預計實施進度，按季送立法院備查。

條例特別預算施行期間，自公布日施行至2027年3月31止，但針對農田泥沙清運及農地復原、河川排水上中下游系統性治理、農田水利灌排系統及海岸防護設施、雨污水下水道及道路排水、山坡地整治及土石流防治等，規定施行至2030年12月31日止。本條例及其特別預算施行期間屆滿，得經立法院同意延長之。

另外，也通過附帶決議，依《原住民基本法》第23條及第32條規定，政府應尊重原住民族在生活方式、社會、經濟、組織、土地管理上自主權，除非立即且明顯危險，否則不得強制遷移族人；援此相關權責機關在推動中繼安置、永居政策或執行執法措施時，應以尊重族人生活選擇及土地利用模式為基本原則，更應依據土地權利保障，要求落實諮商，並取得當地族人同意並參與，並依實際現況與族人需求做妥適調整規劃，確保政策合法性及正當性」。

