經費卡關 嘉縣肉品市場改建再跳票

因轉型經費35億元遲未獲中央核定，已拆除的嘉義縣肉品市場現地仍處於封閉狀態。（呂妍庭攝）

嘉義縣肉品市場民國109年底規畫轉型成「現代化肉品市場附設屠宰冷凍加工廠」，過了近5年，已拆除的肉品市場現地仍處於封閉狀態，嘉義縣政府證實，近年原物料、人工上漲，經費從原訂20億元爆增到35億元，雖今年已協調改由嘉義縣政府發包興建，日後採OT委外經營，但農業部至今仍未核定經費，興建期程難推估。

109年12月6日，時任行政院長蘇貞昌拍板補助中央畜產會20億元，由中央畜產會與嘉縣肉品市場合作，共同推動興建新式屠宰場成全台示範場，原訂113年底完工，因營建成本高漲，加上坊間陸續有屠宰場取得HACCP驗證，最後屠宰量從原訂1天3000頭，下修至2000頭，完工延到117年。

為迎接轉型，嘉縣肉品市場111年9月停止屠宰拍賣業務，也拆除建物，如今因種種因素，原規畫由畜產會主導，改由縣府，結果35億元建設經費遲未核定，營運方式也從原規畫由畜產會、縣府及朴子市農會等多家農會共同出資，籌組股份公司經營，改成委外營運，加上完工遙遙無期，讓平白蒙受損失的朴子市農會很無奈。

肉品市場原本由朴子農會經營，農會總幹事田志強說，以往豬價每公斤6、70元時，肉品市場1年可為朴子農會平均挹注700萬元盈收，現市場被拆光，豬價也漲，3年下來，農會硬生生損失數千萬收益，加上民間已有多場新式屠宰場，就算工程蓋好，早失去示範意義，希望中央能加快腳步，盡快核定經費。

田志強透露，經農會初步估算，如比照原本規模蓋肉品市場，大概只需4、5億元，除盼中央兌現承諾，與其一再延宕，不如直接撥款補助，將市場重新蓋回來，讓農會繼續經營毛豬拍賣。

縣府農業處表示，因經營方式改變，未來興建完成且順利委外，屆時涉及權利金等收入分配，要跟朴子市農會討論分配比例。