經貿小組赴美展開第六輪磋商 結束後將公布共識內容

行政院台美經貿工作小組今日(15日)指出，行政院副院長鄭麗君與行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領我方談判團隊已與美方商定時程，並在14日晚間啟程赴美，將展開第六輪台美實體磋商。本次磋商結束後，雙方預計將對外說明已達成的共識內容，並擇期與美國貿易代表署完成台美貿易協議文件的簽署。

經貿工作小組說明，此行共有4項談判目標。第一，爭取對等關稅進一步調降，且不疊加MFN(最惠國待遇)；第二，針對232條款，半導體、半導體衍生品及其他項目關稅最優惠待遇；第三，以「台灣模式」打入美國供應鏈，延伸及擴展台灣科技產業實力，並請美方提供我國業者有利投資環境；最後是促進台美貿易平衡，形成台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

台美經貿工作小組表示，本次磋商結束後，雙方預計將對外說明已達成共識的內容；後續我方將另行擇期，與美國貿易代表署完成台美貿易協議文件的簽署，並依照法定程序，將完整協議文本送交國會審議。

此外，針對美國白宮於美國時間14日公布半導體關稅政策，工作小組指出，我方先前與美方針對232條款半導體及其衍生品關稅優惠待遇已進行多次討論並獲致共識，將在本次磋商會議中與美方進行確認後對外說明。

紐約時報曾在美東時間12日引述知情人士的說法，表示美國總統川普政府接近與台灣達成貿易協議，美對台進口關稅將降至15%，台積電在亞利桑那州將再投資興建至少5座半導體廠。對此，我行政院經貿談判辦公室僅表示台美關稅談判目標一直都是爭取調降對等關稅且不疊加，台、美之間針對相關課題已有大致共識，雙方正在商議舉行總結會議的時程，若有確認便會對外說明。