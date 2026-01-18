經貿新局評價／台美關稅15％網路陰謀論滿天飛 綠籲全民強化認知免疫力

台美關稅塵埃落定，行政院16日宣布，已向美方爭取獲得對等關稅15％不疊加，並給予台灣232條款最惠待遇等措施。（資料照片／翻攝自盧特尼克X）

台美關稅塵埃落定，行政院副院長鄭麗君16日宣布，已向美方爭取獲得對等關稅15％不疊加，並給予台灣232條款最惠待遇等措施，對於談判結果，網路上仍出現不少質疑。對此，民進黨中國部今天（18日）表示，當有人試圖把「15%台美關稅」變成網路恐慌，民眾必須高度警覺，利用這波操作再度清楚辨別認知作戰的各種手法，強化自身的「認知免疫力」。

民進黨中國部今在臉書發文表示，台灣與美國政府達成關稅談判，最終成果受到工總、科技業的業界人士、工具機業的業界人士、財經專家一片好評，普遍認為對台灣非常有利。

民進黨中國部指出，其核心內容包含，對等關稅15%不疊加，與日、韓、歐盟同屬前端梯隊；全球首例232關稅取得最優惠待遇；以「台灣模式」投資美國，企業2500億＋政府2500億信用保證，美方並承諾協助取得土地、水電、稅務優惠及簽證等資源；美方擴大對台投資，如半導體、AI、國防、安控、通訊生技等五大信賴產業。

不過民進黨中國部觀察發現，部分政治人物與親中的網紅名嘴在初期的震驚後，開始在網路上瘋傳幾個高度情緒化的說法，諸如「台美關稅談判代價是5000億美元投資」「台積電要變成美積電」「台灣只拿到15%好可憐」「惹中國不開心、挑釁」，甚至被包裝成「美國正在掏空台灣」「政府賣台換保護」。

民進黨中國部提到，在完全與事實不符的情況下，短時間內大量擴散、快速激化情緒，就是想要引導民眾產生焦慮與憤怒，這正是典型的認知作戰操作場景。根據國安局11日公布「2025年中共對台認知作戰操作手法分析報告」指出，中共黨政軍系統會先設定爭議敘事主題與基調，再動員科技公司、公關公司、網軍集團協力擴散，戰略目標包括，激化台灣內部對立、削弱民眾抗敵意志、影響友盟援台意願、爭取對中共立場的認同等。

民進黨中國部整理過往認知作戰案例，歸納以下4種典型手法，第一種為內容農場型，典型案例就是「文旦倒水庫圖」，暗示政府浪費、農政失能，畫面看起來非常震撼，很多人一看就轉傳，但結果完全不是事實；與這次台美關稅15%相關的，包括5000億美元代價、台積電變美積電、政府出賣台灣產業等，即時性擴散就是為了觸發憤怒與恐慌。

民進黨中國部指出，第二種利用政治偏見擴大型，如「超思進口蛋事件」，把未證實的單一事件快速擴大成整個政府腐敗、制度崩壞、甚至政治陰謀，完全無法理性討論；與這次台美關稅15%相關的，包括全面賣台掏空、民進黨陰謀、產業已經完蛋等，目的在放大偏見、加大社會分化。

民進黨中國部續指，第三種是短期無法證實型，最常見的就是疑美論、疑賴論，尤其是川普第二次上台，大量美國會棄台，和中國做交易的說法不斷重覆出現，用負面論述引發群眾焦慮；與這次台美關稅15%相關的，包括內部人士透露、美國決定犧牲台灣、即將爆出更大事件等，目的在製造集體焦慮、戰略無力感與心理投降。

民進黨中國部說明，第四種是過度跨大型，把局部事件誇大成全面碾壓，製造我方的無力感。如親中網紅經常稱頌中國的 AI 與武器科技已經全面碾壓美國，全世界都追不上，台灣防禦已經沒有意義等；與這次台美關稅15%相關的，包括挑釁中國陷入更大危險、台灣未來完蛋了等，目的在危言聳聽、煽動恐慌。

民進黨中國部指出，這波關於「台美關稅15%」的各種瘋傳訊息，已經明顯脫離事實驗證軌道，進入情緒動員與認知操控模式。面對高度數位化、AI化、跨國化的資訊戰環境，單靠政府澄清永遠追不上擴散速度，台灣民眾必須高度警覺，利用這波操作再度清楚辨別認知作戰的各種手法，強化自身的「認知免疫力」，讓這些想要影響台灣社會，對台灣不利的錯假訊息失去影響力。



