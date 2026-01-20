經貿新局／台美關稅引中共跳腳 外交部：凸顯「麻煩製造者」本質

外交部發言人蕭光偉今天（20日）表示，中華民國台灣是主權獨立國家，中共無權干預台灣內政。（圖／陳凱貞攝）

台美關稅16日正式揭曉，台灣確定取得對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇，引發中共跳腳，並要求美方立即撤銷相關協議。對此，外交部發言人蕭光偉今天（20日）表示，台灣主權屬於全體台灣人民，中共無權干預台灣內政，我方未來也將與美方共同打造經貿台美「聯合艦隊」，持續促進雙方在科技經濟領域的全方位夥伴關係。

針對台美談判結果，中國駐美使館發言人日前要求美方立即撤銷相關協議，否則後果須由美方承擔；中國外交部發言人則在記者會上重申，中方反對美國與台灣地區簽署任何具有主權意涵的官方性質協議，並要求美國恪守「一中原則」與「中美三公報」。

對此，蕭光偉今天上午主持外交部例行記者會時強調，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，「台灣的主權屬於全體台灣人民」。中華人民共和國無權干預台灣的內政，這是國際社會公認的客觀事實與現狀，中國更無權置喙、干涉他國的主權行為。

蕭光偉指出，中方相關言論只凸顯其霸權心態，並再次暴露其企圖片面改變國際秩序、破壞區域穩定的「麻煩製造者」本質。

蕭光偉說明，由行政院副院長鄭麗君所率領的談判團隊，已順利與美方就台美關稅及相關細節達成共識，圓滿完成談判。外交部將在此基礎上，並在總統賴清德及行政院的指導下，持續推動「整合外交」策略，與相關部會協力深化經濟外交工作。

蕭光偉強調，政府未來將進一步擴大與私部門的合作，強化「以大帶小、本益堅實、企業協力、內外循環」的精神，共同打造經貿台美「聯合艦隊」，持續促進台美在科技與經濟領域的全方位夥伴關係。



