經貿談判團隊赴美磋商 卓揆：結果將適時向國人報告

記者郭曉蓓／臺北報導

由行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的我方談判團隊，昨晚出發赴美，將與美方進行第6輪實體磋商。行政院長卓榮泰今（15）日表示，鄭麗君率領經貿談判團隊赴美，期待這是一次有意義的進展，一旦有相關結果，將適時向國人報告。

針對臺美關稅談判，卓揆今日在行政院會指出，由鄭麗君及楊珍妮領軍的國家經貿談判團隊，已啟程前往美國談判，期待這是一次有意義的進展；希望在談判底定後，能讓國內產業迅速調適整體國際經貿新秩序，相關特別預算及政策也能逐一全面、具體協助產業界。團隊談判過程非常艱辛漫長，當談判工作有相關結果後，會於適當時機向國人報告。

行政院臺美經貿工作小組表示，此行有4項談判目標，包括第1，對等關稅再調降且不疊加MFN；第2，232條款半導體、半導體衍生品及其他項目關稅最優惠待遇；第3，以「臺灣模式」打入美國供應鏈，延伸及擴展臺灣科技產業實力，並請美方提供我國業者有利的投資環境；第4，促進臺美貿易平衡，形成臺美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

臺美經貿工作小組指出，此次磋商後，臺美雙方預計將對外宣布達成共識的內容；後續我方將另擇期與美國貿易代表署就臺美貿易協議進行文件簽署，並於未來依法定程序將完整協議文本送交國會審議。

針對美國白宮於美國時間1月14日所公布的半導體關稅政策，臺美經貿工作小組說，我方先前與美方針對232條款半導體及其衍生品關稅優惠待遇已進行多次討論並獲致共識，將在此次磋商會議中與美方進行確認後對外說明。

行政院長卓榮泰今日主持行政院會，期待臺美關稅談判能有意義的進展。（行政院提供）