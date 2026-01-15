經貿辦證實鄭麗君赴美 開啟第6輪關稅實體磋商

台美關稅談判進入最後階段，行政院台美經貿工作小組證實，行政院副院長鄭麗君與總談判代表楊珍妮在14日晚間再出發赴美，與美方展開第6輪實體磋商。

中經院WTO及RTA中心副研究員李淳指出，「簽署是一個時間的問題，關鍵會是在說簽署之後所公布的內容和赴美投資，我想要跟各位澄清就是，其實不是政府逼它們去的，至少不是台灣政府逼它們去的，企業其實是隨著供應鏈搬遷。」

不過先前外媒報導，台美接近達成貿易協議，對等關稅將降至15%，但台積電在美國亞利桑那州將再投資興建至少5座半導體廠。前行政院副院長施俊吉則質疑，美國高等法院將裁決關稅措施的合法性，現在與美國達成協議代價大，而且時機不妥。

亞太商工總會執行長邱達生分析，「如果說國際緊急經濟權利法案，被美國的最高法院判定是不能用來課徵對等關稅的話，其實對台灣不論是傳產或是高科技產業都是利多，高科技的部分，本來就必須要有充分的產能來因應國際的需求。」

另外，針對半導體關稅，美國白宮則宣布，美國總統川普已經在14日簽署行政命令，依據《美國貿易擴張法》第232條款，將正式對部分進口半導體、半導體製造設備及衍生性商品加徵25%的進口關稅，包含輝達H200和超微MI325X已經被課稅。

雲報政經產業研究院副社長柴煥欣認為，「如果說美國又擴大解釋，將所謂的232條款擴及到人工智慧產業鏈，包含像鴻海或者是廣達、華碩這一類的公司的話，那麼這個部分就沒有辦法進行太多的避免。」

經貿辦也強調，先前與美方針對232條款半導體及其衍生品關稅優惠待遇，已進行多次討論並獲致共識，將在本次磋商會議中與美方確認。

15日台股大盤開低走低，盤中一度達到最低3萬零675點，台積電也走跌至1685元，後續影響需持續關注。

