經貿辦：占對墨總出口7成的ICT產品 未列調增關稅清單

墨西哥擬自2026年對未簽署FTA國家調高部分貨品關稅。行政院經貿談判辦公室指出，已成功爭取82項貨品獲維持現有稅率或調低增幅，占對墨總出口70％的電腦零組件、晶片等ICT產品，均未被列入調增清單，對我出口影響有限，穩定我國廠商布局墨西哥市場。

經貿辦指出，墨西哥參眾兩院12月10日通過對來自未簽署自由貿易協定（FTA）國家調高1463項貨品關稅，增幅從5％至45％不等。這項法案近期將由墨國總統簽署後，預計2026年1月1日起生效。

經貿辦表示，為維護台灣廠商利益，我國自9月起透過多邊及雙邊多次向墨國表達關切及努力交涉，並經駐西哥代表處協助提出我關切產品計105項，向墨國建議後，成功爭取到82項貨品獲維持現有稅率或調低增幅，穩定我國廠商布局墨西哥市場。

根據經貿辦提供的資料，82項貨品中維持現有稅率者27項，包括汽車零組件(後視鏡等21項)、塑膠製品(3項)、鋼品(3項)。調低增幅者55項，包括：汽車零組件(齒輪箱等16項)、化纖、樹脂、PVC及人造皮(31項)、紙板及標籤(5項)、化妝品及原料(2項) 及摩托車 (1項)。

經貿辦指出，此外，我業者關切的電腦零組件、晶片、伺服器、顯示卡及印刷電路等ICT產品，其占對墨總出口之70％，均未被列入調增清單，對我出口影響有限。

經貿辦提到，本案從本年9月墨國提出法案開始，我駐墨西哥代表處即關注進展，協助研擬我重要輸墨產品及在墨投資臺商關切項目清單，並協助向墨國行政及立法部門建議，成功爭取到82項貨品獲墨方維持現有稅率或調低增幅，在此對其努力表示最大謝意。

