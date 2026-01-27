經貿辦：台美協定簽署後 連同MOU送立院盼獲支持

（中央社記者賴于榛台北27日電）行政院經貿辦今天指出，台灣首次與美方實體磋商談判時，談判團隊就清楚表達台灣有「國會保留」法律條款，而待簽署台美對等貿易協定後，會將台美投資備忘錄（MOU）一同送交國會，盼談判結果獲得支持。

韓國在去年7月30日與美國達成貿易協議，美國總統川普同年10月訪韓也重申相關條款，不過協議至今尚未獲得韓國國會通過。川普今天發文指出，由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此他將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%。但新關稅上路時間，川普並未明說。

韓國情形引發關注，行政院經貿辦今天回應記者提問時強調，台灣談判團隊在第一次與美方實體磋商談判時，即清楚表達台灣有「國會保留」法律條款。

經貿辦表示，台美已經在15日的總結會議中，達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅及其他232項目關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作及雙向投資、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項共識，且於當天與美國商務部簽署台美投資MOU，待後續與美國貿易代表署完成台美對等貿易協定的簽署，即完成台美關稅談判。

經貿辦說，行政院已說明，待後續完成台美對等貿易協定（ART）簽署後，會將2份文件送交國會，希望國會可以支持談判結果。（編輯：謝佳珍）1150127