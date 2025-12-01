經貿辦：爭取對等關稅調降且不疊加 機率非常高

記者郭曉蓓／臺北報導

行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮今（1）日指出，目前臺美關稅談判進入最後階段，會爭取調降對等關稅、稅率不疊加，以及232條款關稅優惠，為我國業者打造公平有利的競爭環境，爭取我國最大國家利益；立委關切最終談判結果為對等關稅調降且不疊加的機率為何，楊珍妮強調「機率非常高」。

立法院今日召開經濟委員會，邀請經濟部、國家發展委員會、行政院經貿談判辦公室等單位，進行「臺美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估」專案報告。

楊珍妮指出，自4月初美國宣布對等關稅以來，行政院副院長鄭麗君率領經濟部、農業部、衛福部、財政部及國安會等組成談判團隊，與美國貿易代表署、美國商務部就促進貿易平衡及供應鏈合作等議題進行磋商談判，至今歷經5輪實體談判及多次線上磋商。

楊珍妮表示，第5次實體談判已於9月底、10月初舉行，因為232條款牽涉的供應鏈是非常複雜議題，雙方進行文書往來；相信只要達成初步共識，應要有第6次實體談判；會努力看看今年底是否能達成，不過談判能否順利推進，仍取決於雙方進展。

楊珍妮提到，由於臺灣經濟高度仰賴外貿，且臺美逆差結構特殊，高達9成是來自半導體、資通訊產品、電子零組件等，涉及美方正進行的232條款調查，使得臺灣對美關稅談判必須就對等關稅和232條款多項關稅一併磋商。

楊珍妮說，現階段臺灣談判團隊是以「臺灣模式」與美方洽談供應鏈合作，並爭取調降對等關稅且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及232多項關稅最優惠待遇，同時為赴美投資企業爭取更有利的投資環境與條件，以提供業者穩定經商環境，維繫產業利益及國家競爭力。

楊珍妮進一步表示，「臺灣模式」對美投資方案，重點包括產業投資由企業基於國際布局自主規劃，貼近客戶結合市場。 其次，我政府透過信用保證機制，支持金融機構為企業赴美提供金融支持。第3是透過臺美政府間(G2G)合作，降低我企業赴美投資成本與風險，協助美國產業聚落的形成，包括向美方爭取有利投資環境及條件，例如土地、水電等基礎建設、簽證、法規環境等支持。

楊珍妮指出，談判團隊積極提出有利於臺灣的方案與美方洽商，與美方的技術性磋商已大致完成，正在相關條件的換文，但這並不是正式文本；待完成書面文件交換過程後，希望能夠進入到最後的總結會議，達成臺美貿易協議。

楊珍妮表示，今年4月至今，臺灣對等關稅從32%降至20%，臺灣團隊從4月開始與美方展開談判，美方非常肯定我方的務實積極態度，談判氣氛正向發展。目前談判進入最後階段，多位立委追問最終談判結果為對等關稅調降且不疊加的機率為何，楊珍妮強調「機率非常高」。

楊珍妮強調，我談判團隊持續秉持「維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全」之核心原則，與美方進行磋商，未來就供應鏈合作與美方達成共識後，將爭取調降對等稅率且不疊加MFN稅率及232條款最優惠待遇，為我國業者打造公平有利的競爭環境，爭取我國最大國家利益。未來一旦與美方達成協議，行政團隊將立即向國會與社會完整說明協議內容，一併提供影響評估，並將完整協議文本送交國會審議。

<立法院今日召開經濟委員會，邀請行政院經貿談判辦公室、經濟部等單位針對臺美關稅談判議題進行專案報告。（記者郭曉蓓攝）