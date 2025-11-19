經部三層面分析台積電洩密案 龔明鑫：已建立核心國家關鍵技術機制

【記者許麗珍／台北報導】針對台積電退休老將帶2奈米等機密投靠英特爾一案，經濟部長龔明鑫今(19日)表示這件事情分成國安、整體產業影響、個別廠商損失共三個層面來看，該案高檢署已做調查，經濟部則配合說明核心關鍵技術管制方式及是否涉國安，而我國現已建立核心國家關鍵技術機制。

台積電已退休的前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁，退休前疑似利用職權帶走2奈米、A14、A16等先進製程影印資料，並傳「帶槍投靠」老東家英特爾(Intel)。

立法院經濟委員會今邀請經濟部長龔明鑫就「中油三接案第二期遭檢舉浮報工程款項爭議」進行報告並備質詢。龔明鑫於會前受訪，針對台積電洩密案、防範關鍵技術外流、資本市場投資波動對電子業影響、中油工程款浮報調查等議題做回應。

針對晶圓代工台積電再傳洩密案，龔明鑫表示，這件事情分成國家安全、整體產業利益、個別廠商損失共三個層面來看。

國安層面，龔明鑫表示該案高檢署已展開調查，經濟部則配合說明核心關鍵技術管制方式，以及該案是否涉國安部分的疑慮；整體產業利益部分，他表示龔明鑫表示，經濟部會持續密切關注此事件對台灣半導體產生態鏈及客戶關係。

至於個別企業利益，經濟部尊重台積電是否要提出營業秘密的訴訟，若有需要經濟部協助，經濟部會協助。

媒體詢問經濟部如何確保國家關鍵技術不外流，龔明鑫表示，我國現在已建立核心國家關鍵技術機制，也會隨著更新核心國家關鍵技術範圍，而這次被帶走的資料是否為核心國家關鍵技術圍，由經濟部認定說明，至於是否為營業秘密，則由台積電認定。

另外針對中油工程款浮報，龔明鑫表示，中油會啟動行政調查，去年調查沒有不法情事，今年既然有新事證，中油會再啟動調查，這次大約需1個月時間，後續再看調查情況。

