經部上半年將公佈離岸風電區塊開發第3期選商機制

經濟部持續完善離岸風電政策機制與作業規劃，今（一一五）年上半年將公佈離岸風電區塊開發第三期選商機制，並於今年底完成選商作業目標，吸引國內外業者及資金合作建構台灣離岸風電市場，達成淨零目標，提升臺灣國際競爭力。

經濟部能源署日前邀集開發商、供應鏈業者徵詢區塊開發第三期意見，凝聚各界共識，並邀與會代表為相關公協會推選代表，包含離岸風電開發商、製造供應鏈、海事工程及工程設計等，會中提供具體建議方向，若有其他意見歡迎六日前提供書面意見，作為該部擬訂離岸風電區塊開發第三期選商機制參考。

能源署指出，因應外界對於ESG項目相關意見，將原ESG項目配分調整為十五分，其評分原則涵蓋在地產業及經濟效益、環境友善永續、企業社會責任等項目；另新增能源韌性評分項目，配分為五分，其評分原則包含風場妥善運作及能源韌性等項目。會中除說明ESG項目評分方式外，也規劃於區塊開發第三期納入容量擴充機制，讓優勝開發業者可在原申請量一倍範圍內，依序遞補取得未獲遴選案風場開發權；另在環境友善永續、企業社會責任等項目，納入使用可回收葉片及遵守漁業聯絡指引作法、符合國內外禁止強迫勞動指引等評分原則。

能源署強調，開發業者須承諾在地產業及經濟效益、能源韌性等具體金額，且以國內外相關具體指引來規劃環境友善永續、企業社會責任等項目，非以作文比賽來參與選商作業。

能源署表示，評分項目中有關在地產業及經濟項目、能源韌性項目規劃以量化級距方式來計分，同時規劃延長售電獎勵年限、查核與違約罰則等配套機制。其中獎勵機制部分則採合併「提前完工併網」、「在地產業及經濟效應」、「能源韌性」項目計算，至多總計延長五年。本期選商機制新增容量擴充機制，依評選序位給予獲選申請人容量擴充機會，在未獲核配場址空間內，申請人除原申請容量外，最高再擴充一倍容量開發，給予一定期間辦理環評小組初審作業。

能源署指出，本期選商機制係在兼顧國內產業需求，採獎勵方式來評選最優履約能力之開發業者，同時兼顧政策、產業與社會期待，經濟部將持續完善離岸風電政策機制與作業規劃，朝向今年上半年公佈離岸風電區塊開發第三期選商機制，於今年底完成選商作業目標來邁進。