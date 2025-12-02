經部企業拓銷方案全新升級 明年上路

經濟部昨（二）日推出全新升級的「協助企業開拓多元市場、爭取海外訂單」拓銷方案，將投入近百億元，協助臺灣企業更快找到買主、更有效進入目標市場，將臺灣產品行銷到全世界。所有措施將從明（一一五）年一月一日起實施，預計服務逾四萬家次企業。（見左圖：經濟部提供）

面對美國關稅調整、全球供應鏈重組，此次近百億拓銷方案最大特色，將把產業最需要的資源整合到位：「參展補助」全面加碼；「旗艦臺灣館」在重點市場盛大亮相；「買主直達」讓外國買主來臺看廠、加速下單。同時導入「AI行銷」提升觸及率，再加上布建海外通路補助更彈性、貿易投資中心提供一站式協助，從找買主、接訂單到設點布局全力支援，讓企業拓銷全球的速度、能見度與成功率全面提升。

經濟部提出三大亮點：

一、參展補助三倍加碼。本次大幅加碼參展補助，受到公協會及業者肯定，個別廠商海外參展補助金額大幅提升為原本的三倍，讓企業海外參展負擔更輕。公協會參展補助也提升二倍，並提高補助公協會設置「臺灣館」、加碼在海外參展期間辦理產品發表會、買主交流大會等相關活動，期在加入公協會的整合資源後，擴大協助業者爭取海外訂單。

二、兩大重點措施-買主直達＋旗艦臺灣館。首次推出的「買主直達」措施，讓企業能直接把海外買主請到臺灣來訪廠、洽談、測試產品，並提供機票與住宿優惠，縮短買主下單時間。同時，加碼於國際指標性大展打造「旗艦臺灣館」，在美國、日本、歐洲等重點市場推出更具規模與主題性的臺灣形象館，並搭配國際論壇、記者會與買主洽談等商機活動，讓外商一站式看到臺灣產業實力。

三、數位行銷再升級，海外據點服務一次到位。該方案全面導入AI行銷工具，提供企業進出口數據看板，快速掌握各國市場變化，設置專屬顧問輔導業者數位行銷，並提升海外買主觸及率；若企業想布建海外通路，無論是展示中心、服務（維修）中心、倉儲或子公司，單一或多家企業都能申請，配置更彈性、布局更完整。

目前經濟部與外貿協會已在捷克、日本、美國設立「臺灣貿易投資中心」，鏈結當地政府與公協會資源，提供臺灣企業當地法規、稅務與陪伴踩點等一站式服務，讓布局海外更省時省力。經濟部表示，將持續與產業合作，滾動調整措施，讓臺灣企業在全球市場保持競爭力。