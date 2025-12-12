經部倡議社創新創採購強化企業ESG 累計至今逾百億

（中央社記者曾筠庭台北12日電）經濟部中小及新創企業署今天舉辦「Buying Power 114年度社創暨新創採購獎」頒獎典禮，同步展出「好事連線展」。經濟部指出，今年社創與新創採購金額為新台幣41億餘元，若統計推動至今，總額已突破百億元、達118億元，顯示責任採購逐漸成為推動永續與創新的重要力量。

經濟部次長何晉滄致詞表示，今年是經濟部推動社會創新行動方案的第10年，這些年來，責任採購從政府率先導入，逐步擴大至企業與非營利組織，形成更全面的社會採購生態。他說，從各界積極支持新創與社創產品的行動，可看出台灣具備打造永續商業模式的能量。

何晉滄指出，過去許多上市櫃公司是為符合法規而投入社會創新採購，但近年已可見更多企業自發性參與，並讓新創與社創產品走進多元通路，顯示市場接受度大幅提升。他強調，責任採購是最務實的永續策略，能協助企業落實ESG，也讓「台灣模式」更具國際競爭力。

經濟部透過新聞稿表示，Buying Power自推動以來透過獎勵機制促進企業、政府與社創組織合作，合作形式涵蓋供應鏈創新、永續專案、通路合作、投融資與行銷等。今年社創特別獎共有17家獲獎，展現跨域共創成果。

今年得獎案例包括友信醫療集團與「咖啡有的」合作，推出結合減碳APP與心理健康的服務，民眾累積20公斤減碳量即可兌換社工師紓壓對談；全家便利商店與「one-forty」合作，導入東南亞語系菜單與商品，推動友善移工計畫。

在新創採購方面，林鐵處與歐米智聯導入AI影像異物入侵辨識系統，全面提升鐵路安全；貴族老人長照中心則導入護聯資訊的智能無線生理量測推車，協助優化長照流程，這些都是政府作為新創第一客戶的成果。

今天「好事連線展」設置4大展區，分別以「生活良品」、「好事發生」、「地方綻放」與「公共創新」為主題，呈現社創與新創貼近日常及公共服務的應用。其中，公共創新展區展示新創與公部門的合作成果，包括「如影優活」的多功能量測服務與「能火動畫」的生成式AI語音客服等，皆有助提升政府服務效率。

何晉滄表示，讓好事連線，讓永續上線，面對全球永續轉型挑戰需跨界合作，盼政府、企業、社創與新創共同打造更具韌性的未來。（編輯：潘羿菁）1141212