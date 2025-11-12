經部創新研發布局推動計畫 單案補助最高3000萬

（中央社記者曾智怡台北12日電）經濟部今天宣布推出「企業創新研發布局推動計畫」，引導企業建構研發制度、延攬人才並整合技術路線圖，協助企業打造長期競爭優勢，補助金額最高新台幣3000萬元，申請至115年12月31日止。

產業技術司透過新聞稿說明，這項計畫將協助企業把研發能量化為制度，從「一次性的專案」轉化為「可長可久的創新機制」。申請程序也同步簡化，取消構想階段審查、計畫書也減少至30頁以內，降低企業申請負擔。

補助金額最高達3000萬元，涵蓋研發的全方位需求項目，包括研發人員、研發設備、耗材、專利申請、委託研究、訓練等。即日起企業可於官網查詢申請資訊，並於公告日起7日後開始申請，至115年12月31日截止。

技術司指出，除了資金支持，計畫也提供專人輔導，協助企業建構研發團隊、管理技術成果與智財布局。

根據計畫公告，計畫期程2年，補助比例以計畫全程總經費50％為上限，其餘部分由申請單位自籌，補助科目包括創新或研究發展人員人事費、顧問專家費、消耗性器材及原材料費、創新或研究發展設備使用費及維護費、無形資產引進、委託研究及驗證費、委託勞務費、差旅費、訓練費、實習費、專利申請費。

技術司表示，近年台灣許多中小企業已開始從製造端走向創新端。無論是運用AI人工智慧改善製程的零組件廠，或以綠能技術轉型的傳產企業，都展現出研發投資的具體成效。政府盼透過新計畫，讓更多企業願意「從研發開始改變自己」，將創新落實為企業的日常。（編輯：楊凱翔）1141112