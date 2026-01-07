經部助攻產業臺歐研發合作 帶動逾42億元產值

經濟部提供

經濟部助攻產業深耕歐洲，未來將以「加速技術互補、強化韌性布局」為核心，持續運用多邊平台如歐盟Horizon Europe與Eureka Global Stars廣結夥伴，在鞏固半導體及光電、機械及資通訊等既有優勢的同時，進一步拓展無人機、機器人與低軌衛星等新興關鍵技術，從西歐推動先進技術合作與創新方案驗證，進一步串聯中東歐供應鏈，並積極探索北歐新興機會，建構一套完整且具戰略韌性的跨國研發網絡。另外為鼓勵企業搶占先機，針對AI跨領域研發與參與國際標準制定之跨國研發計畫，提供補助加碼最高二○％，研發計畫最高補助達五○％且金額無上限。

經濟部產業技術司七日發布「經濟部A+計畫―推動歐洲跨國研發合作成果」，展現近年臺灣與歐洲在科技研發合作上的豐碩成果。隨著全球供應鏈重組，臺歐合作已邁入「拓展深化期」，目前已與十四國啟動研發徵案、五國簽署官方MOU，累計獲雙方政府補助的國合計畫達八十六項，政府補助十四億元，成功帶動臺廠創造高達四十二億元產值。另公布臺德、臺英、臺西三件成功案例，產業已由「臺灣製造」進階打入「歐洲供應鏈」，二○二六年持續擴大布局無人機、機器人及低軌衛星等前瞻關鍵領域，協助產業提升關鍵技術自主與強化全球競爭力。

經濟部產業技術司長郭肇中指出，歐洲作為工業革命發源地，科研底蘊深厚。因應疫後及供應鏈變局，臺商赴歐投資快速成長，二○二三年投資金額達四十九億美元，較二○二二年成長近十倍。歐盟亦於二○二四年成為我國第四大貿易夥伴，貿易額逾六八六億美元，顯示雙邊經貿與技術合作持續深化。未來經濟部採取「深耕西歐、連結東歐、策進北歐」的戰略布局，透過前瞻技術聯盟、雙邊與多邊研發機制，持續協助產業對接歐洲創新技術，強化全球競爭力。

產業技術司表示，「A+國際創新研發合作補助計畫」已促成八十六項臺歐研發合作案，累計投入十四億元補助，帶動我國產業創造約四十二億元產值，以半導體與光電為最大宗，強化我國關鍵技術的國際布局。