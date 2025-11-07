經部助70品牌上架亞馬遜 喊「在國際曝光」

▲最新經濟部表示，台灣專館正式在北美站登場，成為全球第3個設立專館的國家。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 全球最大電商亞馬遜（Amazon）旗下亞馬遜全球開店在上個月底舉行「2025台灣跨境電商高峰會」，公布2026年發展策略以及多項升級服務和新工具。最新經濟部表示，台灣專館正式在北美站登場，成為全球第3個設立專館的國家，並且已協助台灣70家企業品牌，上架亞馬遜平臺，讓台灣的商品在國際曝光。

全球最大電商亞馬遜（Amazon）旗下亞馬遜全球開店10月29日舉行「2025台灣跨境電商高峰會」，公布2026年發展策略以及多項升級服務和新工具，包括簡化跨境物流推動商品銷售國際化、AI賦能企業轉型、推出賣家成長專屬服務，降低台灣賣家出海門檻。

在物流服務方面，亞馬遜全球開店宣布攜手全家便利商店（5903）推出跨境物流寄件服務，簡化跨境包裹端到端運輸，以及升級運輸業務，開通台灣到美國固定海運航線。

亞馬遜全球開店台灣總經理謝孜希表示，跨境電商持續顯示出高成長動能，亞馬遜全球開店將持續協助台灣企業善用全面的跨境工具與資源，結合AI與數據分析，提升品牌競爭力，推動台灣賣家的全球業務增長。

此外，經濟部今日在社群平台上表示，「2025亞馬遜全球開店，台灣專館正式在北美站登場，成為全球第3個設立專館的國家。」、「經濟部協助泰吉軒（珍珠奶茶）、蒙恬科技…等70家台灣企業產品，上架亞馬遜平臺，讓台灣的商品在國際曝光，讓世界看見台灣的優質產品與創新能量。」

對此，亞馬遜全球開店也回應「讓台灣品牌在全球發光一直是我們的使命。」

亞馬遜成立於1995年，總部在美國西雅圖。2017年起，亞馬遜全球開店業務旨在借助亞馬遜全球資源，幫助台灣賣家抓住跨境電商新機遇，發展出口業務，拓展全球市場，打造國際品牌。目前，包括亞馬遜美國、加拿大、德國、英國、法國、義大利、西班牙、荷蘭、瑞典、日本、墨西哥、澳洲、波蘭、新加坡、比利時、愛爾蘭、阿聯與沙烏地阿拉伯在內的 18大海外站點已向台灣賣家全面開放。

亞馬遜遍佈全球的400多個營運中心可幫助賣家將產品銷往世界200多個國家和地區，觸及亞馬遜全球超過數億的活躍用戶。

