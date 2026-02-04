經部協助特定工廠轉型 有望創造9億投資、300家升級

（中央社記者曾筠庭台北4日電）政府協助特定工廠升級轉型提出補助計畫，經濟部今天表示，截至目前已受理81件廠商申請，最高每案補助金額為新台幣300萬元，其中若是汰舊換新設備，可按計畫經費最高補助4成，估計有望帶動整體投資額達9億元、協助300家業者升級轉型。

經濟部今天舉辦「韌性特別預算驅動特定工廠轉型升級」記者會。次長何晉滄表示，所謂特定工廠（又稱特登工廠），源於民國50年代「客廳即工廠」的經濟發展背景，長期以來因土地、環保及消防等法規限制，多處於輔導邊緣。隨著108年「工廠管理輔導法」修正，政府積極推動特定工廠合法化，並將其納入正式產業生態系，成為政策輔導與轉型的重要對象。

經濟部考量特定工廠為台灣傳統產業重要夥伴，透過韌性預算編列經費，提出「提升產業競爭力-納管及特定工廠研發轉型支持個案補助」方案，每件申請案最高補助300萬元，其中全新設備購置費用最高可編列計畫總經費的40%。

經濟部表示，截至1月下旬已受理81件申請，已有6家審查通過，首波通過案件涵蓋金屬鍛造、水五金等產業，申請受理期限至今年6月30日止。

中華民國特定工廠聯合會理事長葉振福坦言，過去許多傳統業者習慣自籌資金，對於申請政府補助覺得麻煩，但在國際經濟局勢波動、產業競爭加劇下，業者若能善用政策資源，積極投入轉型升級，有助於產品升級與產業長期發展。

經濟部也邀請獲補助業者分享轉型案例，位於桃園的日大興機械，日前受到匯率波動影響，導致訂單銳減20%，且傳統設備換模作業需耗時2天，並高度依賴焊接師傅，在缺工情況下營運壓力加劇。

日大興機械導入國產智慧換模及自動焊裝設備，並結合機聯網進行雙軸轉型，成功將換模時間縮短至15分鐘，並打入歐洲電子廠供應鏈，預估可增加產值近800萬元。

位於彰化的水五金業者金和興董事長葉信良指出，傳統人工經驗難以因應高階市場對複雜鍛造件的精密需求，因此引進鍛造製程數位化與智慧工料系統後，整體產能提升約15%，估計年產值可增加超過600萬元，並有助於穩固衛浴及電動車高階零件訂單。

何晉滄表示，未來經濟部將持續加快審查作業，協助業者即時取得政策資源，也呼籲符合資格的特定工廠把握機會踴躍申請，加速研發轉型，強化產業競爭力。（編輯：潘羿菁）1150204