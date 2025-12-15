經部商發署明年擴大AI導入輔導補助 業者營收平均增逾5.4%

【記者許麗珍／台北報導】經濟部商業發展署115年度將擴大AI導入相關輔導與補助措施，涵蓋診斷服務、AI 工具導入、人才培育及資源媒合等多元面向，統計業者導入AI後營收成長平均提升逾5.4%，平均節省店員行政作業時間逾50%，明顯提升營運效率。

經濟部商業發展署今舉辦「迎向 AI 新局|商業服務業智慧轉型升級推動方案記者會」,分享 114 年度 AI 導入推動成果及 115 年推動重點。

迎向AI 新局，經濟部擴大輔導與補助，助力商業服務業智慧升級因應全球，以AI 技術浪潮協助我國商業服務業，強化數位韌性與產業競爭力，協助更多業者掌握 AI 轉型契機,打造具韌性、競爭力的服務業 AI 生態系。

商業署表示歷年來已成功協助數萬家商業店家導入雲端POS、線上點餐與供應鏈管理等數位工具，奠定我國商業服務業數位化基礎。114 年度進一步推動AI 導入，深入全國各地，協助超過1.2 萬家導入AI 工具應用，完成 8,300 人次培訓。

商業署表示，業者導入AI 後營收成長平均提升逾5.4%，平均節省店員行政作業時間逾50%，明顯提升營運效率，應用場域更涵蓋智慧客服、客群分析、庫存預測等關鍵環節，顯見AI 應用已成為商業服務業提升競爭力的核心驅動力。

今天記者會現場，兩家AI 導入示範企業分享實際成效。連鎖早餐品牌「麥味登」在總部主導下，運用AI 進行智慧排班、補貨預測、備料計算及訂貨流程優化，透過AI 知識助手，讓督導與店長從過往仰賴經驗，轉為以數據支撐決策，不僅提升營運效率也讓新人能更快掌握作業標準化流程。

另一家示範案例女鞋品牌「D+AF」，則以智慧門市為核心，將點餐、出餐與送餐機器人服務模式導入零售門店，提升顧客試穿、選購的服務效率；同時運用AI 進行商品熱度分析、鞋款回收與設計意見蒐集，推動鞋款回收、無包材獎勵與永續鞋款開發，建構完整線上線下一體化(OMO)導購模式，從顧客體驗到永續經營全面升級，展現出AI 在品牌轉型與低碳循環上的多重效益。

