經部啟動企業創新研發布局推動計畫
為協助企業強化研發能量、布局未來技術，經濟部正式推出「企業創新研發布局推動計畫」，將引導企業建構研發制度、延攬人才並整合技術路線圖，打造臺灣產業競爭新優勢，以更靈活的補助方式與輔導機制，協助企業從製造導向走向創新驅動，打造長期競爭優勢。
產業技術司表示，該項計畫將協助企業把研發能量化為制度，從「一次性的專案」轉化為「可長可久的創新機制」。申請程序也同步簡化，取消構想階段審查、計畫書也減少至三十頁以內，降低企業申請負擔。補助金額最高達新臺幣三千萬元，涵蓋研發的全方位需求項目，包括研發人員、研發設備、耗材、專利申請、委託研究、訓練等。
除了資金支持，計畫也提供專人輔導，協助企業建構研發團隊、管理技術成果與智財布局。此外，政府希望藉由這項計畫，引導企業思考中長期技術藍圖。從產品創新到專利策略，從團隊養成到研發文化培育，讓企業能在市場快速變化中穩健前行。
近年，臺灣許多中小企業已開始從製造端走向創新端。無論是運用AI改善製程的零組件廠，或以綠能技術轉型的傳產企業，都展現出研發投資的具體成效。政府期盼透過新計畫，讓更多企業願意「從研發開始改變自己」，將創新落實為企業的日常。
產業技術司強調，隨著企業研發體系逐漸成熟，及新興產業以研發為核心的趨勢成形，臺灣產業正迎來新一輪競爭與重組。研發不只是成本，而是企業抵抗不確定性的最佳武器。唯有提前布局，才能在未來競爭中占得先機。即起企業可於官網查詢申請資訊，並於公告日起七日後開始申請，至一一五年十二月三十一日截止。若有任何疑問，亦可透過諮詢專線獲取協助。「企業創新研發布局推動計畫」計畫網站（https://service.moea.gov.tw/EE514/tw/ai-ip/527.html）。
