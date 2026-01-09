經部啟動SelectUSA Tech培訓 助新創赴美布局

（中央社記者曾筠庭台北9日電）經濟部中小及新創企業署舉辦2026年「SelectUSA Tech培訓課程」始業式，向20家獲選新創團隊說明參賽與培訓規劃，後續將展開為期4個月的密集課程，協助團隊強化赴美發展與投資媒合量能，並爭取今年5月在美國SelectUSA Tech新創競賽取得佳績。

中企署今天發布新聞稿指出，自2022年起，已連續5年籌組台灣新創代表團參與SelectUSA相關活動，面對全球產業快速變遷與供應鏈重組，美國仍是台灣新創布局海外的重要市場與合作夥伴，因此今年提前啟動團隊徵選與培訓作業，提供更完整的訓練與輔導資源。

經濟部表示，今年獲選參與培訓的新創團隊，橫跨健康科技、國防科技、能源科技、資通訊軟體及開放科技等5大領域，技術應用聚焦人工智慧與醫療數據、精準醫療與數位健康、即時監測與資料分析、高效能材料與能源轉換，以及雲端軟體平台與跨產業解決方案，展現台灣新創的技術實力與創新能量。

美國在台協會（AIT）商務組代表也出席始業式，分享赴美市場與投資趨勢。中企署說明，此次培訓課程除強化創業與市場趨勢交流外，也在專屬輔導教練及具全球投資經驗的業師指導下，協助新創團隊提升書面資料與簡報表現能力，並結合海外落地所需的法律、跨境稅務及商務拓展等實務知識，讓團隊更順利銜接國際市場與投資資源。

2026年「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit）由美國商務部主辦，將於5月3日至6日在馬里蘭州舉行，是全球規模最大的招商活動之一，其中的新創競賽「Tech Program」被視為國際新創進軍美國市場的重要平台。

除參加SelectUSA Tech競賽外，代表團也規劃前往矽谷、洛杉磯等重要創新聚落，鏈結當地新創生態圈的人脈、資金與資源，並與美國企業及投資機構交流，提升台灣新創的國際能見度與投資媒合機會。

經濟部強調，未來將持續透過參與國際展會、推動跨國商務媒合、結合加速器與創育機構資源，以及提供募資與顧問輔導，協助更多台灣新創走向國際市場。（編輯：楊蘭軒）1150109