經部因應美關稅 四大措施

為即時協助產業及國人因應美國關稅衝擊，增進我國經濟發展動力及國際競爭力，經濟部編列約四六○億元相關特別預算，辦理支持產業之四大措施，以協助產業解決資金周轉困境、提升技術能量並加強海外市場布局，並已自八月七日開放全面受理申請。

經濟部公布四項支持措施截至十二月十六日止上網或臨櫃申請情形如下：一、外銷貸款優惠保證加碼：中小企業每家可申請最高六千萬保證額度、保證成數最高九．五成、全額減免保證手續費最長二年，非中小企業則提供每家一億元保證額度、保證成數八至九成。

二、中小微企業多元發展貸款加碼：提供最高三千五百萬元貸款額度、利率上限二．二二%，其中貸款金額在一千萬元以內者利率減碼一．五%、期間最長六個月，貸款一百萬元以內者保證成數一律為十成；目前已申貸八五一件，申貸金額八十．五億元。

三、研發轉型補助：提供受影響製造業研發創新及設備汰舊換新補助，個案補助每家最高五百萬元，產業聯盟最高四千萬元，企業自籌款須超過全案總經費五十%，且全新設備購置費不得超過全案總經費四十%。

四、爭取海外訂單：提供受美國關稅影響廠商補助，單一企業補助每家最高五百萬元，二家以上聯合申請補助最高二千萬元。