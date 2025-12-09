經部地方特色創意大賽 大房食品等9組團隊獲優勝

（中央社記者曾筠庭台北9日電）經濟部推動地方創生與城鄉均衡發展，舉辦「2025地方特色產業創意大賽」，自824組參賽者中選出9組優勝團隊，可獲得總價值新台幣200萬元的行銷推廣及輔導資源，包括以豆渣打造循環永續產品的大房食品，以及結合鐵道旅遊與梅酒品牌的日造酒妝等。

經濟部今天舉行「2025地方特色產業創意大賽決賽結果說明」記者會，正式公布地方特色產業賽的得獎名單，頒獎典禮將在17日下午於華山文創產業園區舉行。

經濟部強調，這項競賽鼓勵地方團隊提出具創新商業模式的產業轉型方案，藉由品牌發展凸顯地方特色，帶動地方經濟活絡並深化城鄉連結。

中小及新創企業署長李冠志在記者會上指出，這次大賽的9組優勝團隊有三種面向的特質，第一是「循環永續實踐」，運用廢棄物打造高值產品；第二是「特色體驗再造」，以在地風土融合現代設計；第三是「產業升級轉型」，利用科技、數據與平台再造傳產新模式，不僅展現創新力，更成功將地方故事化為足以走向市場的競爭力。

李冠志以展現「循環永續實踐」的得獎業者大房食品為例，這家公司位於桃園大溪，透過導入循環生產模式，讓原本被丟棄的豆渣再製成高纖餅乾及能量棒，每月可減少超過2公噸廢棄物，展現地方產業推動永續的可行性。

李冠志說，未來中企署預計每2至3年舉辦一次地方特色產業的全國性競賽，明年則將會聚焦在協助這屆得獎團隊，包括品牌設計、通路拓展、國內外合作媒合與經營管理等面向，期望持續提升地方產業的價值與競爭力。（編輯：林淑媛）1141209