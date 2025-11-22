經部地礦中心辦市集 傳達永續與防災意識
為推廣地質與防災知識，並促進地礦資源的永續利用，由經濟部指導，經濟部地質調查及礦業管理中心與南投縣政府合辦「二○二五年地礦與防災生活圈」，並與在地產業合作，日昨於水里鄉車埕鐵道文化廣場辦理地礦市集，透過寓教於樂的方式，讓民眾輕鬆認識地質防災與砂石產業的重要性，同時結合地方文化與觀光，展現在地的自然魅力與產業活力。更多地質旅遊資訊可於「經濟部地質調查及礦業管理中心」相關網站查詢參考。
本年度活動以「經建磐石·地礦永續」為主軸，融合地方特色與環境教育，打造兼具知識性與趣味性的活動，聚焦地礦防災、砂石產業及環境教育等議題，透過多元展示、互動體驗與市集交流，傳達地礦永續與防災意識的重要理念。
