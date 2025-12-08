經部將推首波企業人權盡職調查 適用營收達500億上市櫃公司

經濟部投資促進司副司長呂慧貞表示，「我們會做宣導，而且會把這個操作手冊、範例，整個都印出來，讓大家可以做更深入的了解。」

宣導會上，呼籲企業遵守企業人權，因為單車大廠巨大，被美方指控強迫勞動，發布暫扣令，考量企業受到美國關稅衝擊影響，企業擔憂出口受阻，經濟部因此舉行多場「企業人權盡職調查」的宣導會，要求把企業人權揭露於永續報告書。

勞動部次長李健鴻指出，「營業金額大概500億元，那個就是歐盟的15億歐元，只是差別是說，他先從那個製造業500億以上的製造業開始，那歐盟的話是不分行業。」

廣告 廣告

這項調查，第一波適用的是年營業額500億元以上的上市櫃製造業，強制他們將企業人權，揭露於永續報告書中；指標企業包括鴻海、台積電等80家企業；而歐盟的相關指令2024年生效，延後至2028年實施。

政大勞工所名譽教授成之約表示，「初步來講，就是要要求他們，做自我的一些調查跟查核，看有沒有違反國際社會這方面的一些要求，如果真的還發生類似的情況，或許後續入法，可能會比較重要。」

由於「企業人權盡職調查」的指令，是歐盟要求會員國的企業以及供應鏈廠商，必須盡職調查，尤其國內的科技廠，有加入國際的責任商業聯盟，甚至將移工的仲介費吸收，以免發生強迫勞動等的違法行為。

台灣國際勞工協會成員吳靜如表示，「透過紙本來了解他們有沒有違反嗎？那哪一個資方會說自己違反的呢？這個其實是一個問題，所以我覺得這其實，經濟部就是想要儘快的解決，資方的焦慮吧。」

不過，勞團認為經濟部的做法只是要解決大企業的焦慮，可是仲介費的問題仍舊存在，尤其台灣以中小企業為主，家戶移工更是人數眾多，這些部分的移工人權也應該重視。