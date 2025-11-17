經部展示棒球科技「台灣鷹眼」 張泰山現身喊讚

（中央社記者曾智怡台北17日電）經濟部今天展示運動科技研發成果，其中，棒球科技「台灣鷹眼」讓電子好球帶偵測誤差小於1公分，精準度直逼美職系統。傳奇球星張泰山現身喊讚，他期許相關單位開發更多運動科學技術，並在國內普及，助攻球員訓練。

經濟部產業技術司今天舉辦「運動科技研發成果」記者會，司長郭肇中表示，此計畫依據行政院「台灣運動x科技產業策略（SRB）行動方案」執行，鎖定「運動產業科技化」與「科技產業運動化」主軸，展出棒球、高爾夫球、自行車與登山等創新研發成果，以台灣優勢運動項目領頭，盼逐步建立台灣運動科技新興產業生態。

記者會展出創新成果中，「棒球科技－台灣鷹眼」尤其受矚，可讓電子好球帶偵測誤差小於1公分，已導入天母、洲際、大巨蛋等專業球場，並協助偏鄉紅葉少棒導入科學化訓練，讓科技真正成為國球與運動產業的強力後盾。

技術司說明，這套系統讓電子好球帶偵測的誤差範圍與實際位置相差不到1公分，精準度已媲美大聯盟鷹眼系統，未來更將降至5mm，有效降低好球帶比賽爭議，更可提升賽事順暢度。

傳奇球星、NiceSports好的運動總經理張泰山現身分享，他說，過去教練訓練球員打球，總叫球員「出力打、打就對了」，如今可透過運動科學，包括揮棒軌跡、仰角角度、揮棒速度等數據幫助球員訓練，期待工研院發展更好的運動科學，並在國內普及，讓職業球隊、學生棒球都受惠。

此外，台灣是自行車王國，郭肇中指出，「室內騎乘訓練系統」的成果，是透過訓練台與互動軟體整合，讓教練能即時掌握坡度與選手體能變化，提升訓練精準度，預期未來台灣會有更多智慧騎乘產品出現。

郭肇中表示，此次計畫讓企業能更有效導入AI與智慧感測技術，促進運動訓練精準化、產品商業化與國際市場拓展，展現台灣運動科技產業升級的新契機。

「運動x科技行動計畫」自2023年啟動，計畫執行期為2023至2026年，總經費約新台幣5億元，聚焦新興運動科技應用，帶動軟硬整合與虛實融合服務，引領高科技產業運動化（設備業、運動器材製造業、資通訊產業等），並推動優勢運動項目產業化（如棒球、高爾夫、戶內外運動場館）。

經濟部預期，全程計畫結束將促成企業投資約30億元、衍生產值約75億元以上。（編輯：楊蘭軒）1141117