經部展示綠節能與綠色產業升級

經濟部彙整能源署、國際貿易署、標準檢驗局、地質調查及礦業管理中心等單位多元淨零減碳成果，於廿九日至今（卅一）日「二○二五年台灣國際智慧能源週與台灣國際淨零永續展」期間，在臺北南港展覽館一館設置「經濟部館」，展示綠能、節能、綠色產業升級及國際交流等成果，具體呈現政府投入前瞻能源領域之科研實力。

經濟部常務次長賴建信與環境部政務次長葉俊宏出席本次展會，賴次長表示，我國已明確提出二○五○年淨零排放路徑，目前正積極推動二次能源轉型，聚焦「多元綠能」、「深度節能」及「科技儲能」等多元面向，以確保穩定供電，穩健邁向淨零轉型目標。

經濟部能源署說明，我國離岸風電於去年度總裝置量已躍居全球第五名，單一年度新增裝置容量則排名世界第二，能源署於現場特別設置離岸風場模型，展現臺灣離岸風電整體布局與現況，並現場展示兼具載重與巡檢功能無人機具，介紹我國智慧運維技術發展成果。並同時公開太陽光電、地熱、海洋能、儲能、碳捕捉及封存等多項前瞻技術研發成果，呈現我國技術創新與研發成效；並舉辦「優質太陽光電產品金能獎」及「優良太陽光電系統光鐸獎」頒獎活動，鼓勵國內高品質太陽光電產品及太陽光電系統，建構我國產業硬實力及高品質系統能量，同時強化國際市場競爭力。

經濟部國際貿易署從日常生活中導入綠色驗證為主軸，展示逾三十件具國際認證的臺灣優質綠色日常用品，提升國際能見度與競爭力；標準檢驗局則介紹綠電交易及憑證制度、太陽光電模組及儲能系統驗證，同時展出氫氣流量與品質檢測技術；地質調查及礦業管理中心提供「地熱探勘資訊平台」與「離岸風電地質與環境感知系統」，協助業者快速掌握關鍵資訊，降低探勘與開發風險。