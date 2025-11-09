經部所屬事業機 新進職員甄試

其他人也在看
人生若重來「絕不選公職」！24年公務員曝上班慘況：退休圖苟活
藍白主張停砍公教年金《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，由於朝野無法達成共識，全案保留送出委員會，交付朝野協商，預計1個月後可三讀闖關。對此，一名擁有公職資歷24年的網友直言，「如果重來一次，我不會再選擇公職，未來也絕不會再讓我的孩子考公職」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台電台糖等國營事業新進職員甄試 起薪4.6萬元 首節到考率5成4
台糖、台電等國營事業開缺，起薪新台幣4.6萬元，吸引逾萬人報考，但今天（9日）首節考試僅8539人到考，到考率54.27%；預計錄取616人，平均錄取率僅約7.21%。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 10 小時前
不要怕AI！財經專家點名「這10種工作」最難取代：「人類感情」是最大優勢
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導AI正加速重塑職場結構，許多重複性、標準化的工作逐漸被自動化取代。不過，美國財經媒體《FinanceBuzz》分析指出，未來...FTNN新聞網 ・ 1 天前
AI只是藉口？ 全美10個月炒百萬人 科技業裁員最兇
美國最新一份就業報告指出，光是10月就有超過15萬人失業，刷新20年來最多紀錄，其中以科技業佔最大宗，而裁員主因不外乎是增加公司AI應用，減少人力成本，但現在有經濟學家指出，企業是利用「AI洗白」，實際裁員原因還是與經濟緊縮有關。TVBS新聞網 ・ 1 天前
藍停砍年金稱「強化國力」！網灌爆轟：邏輯在哪？
立法院藍白黨團，將停砍公教年金案送出委員會，國民黨也立刻發圖宣傳，寫上培養優秀人才等於強化國力，卻馬上被網友灌爆狂轟，培養優秀人才，是退休後才培養嗎？這是叫做世代剝削吧！行政院也示警停砍年金後，現職人員和退休人員的月收，會愈來愈接近，恐怕會引發提早退休潮。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
軍公教1.5個月年終獎金 明年2月6日發放
[NOWnews今日新聞]行政院人事總處近日宣布，軍公教人員年終工作獎金將於明（2026）年2月6日發放。軍公教年終工作獎金原則上為1.5個月薪俸，另依考績，若考績為甲等1個月的考績獎金。根據行政院人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
花26萬圓夢當空姐！中國空服誤拿貴賓室瓶裝水 首日上班就遭開
[Newtalk新聞] 中國一名女子為了為圓空姐夢，花費約新台幣26萬元成功錄取新加坡航空空服員。未料入職首日卻因誤拿飯店貴賓區瓶裝水，被公司認定違規解僱。讓她錯愕在社群發文抱怨：「只是拿了幾瓶水」，該篇在社群引發討論，航空公司也對此回應。 中國一名女網友暱稱「可可醬」，近日在中國社群平台「小紅書」發文表示，她長年嚮往新航「全球最佳航空公司」，為了通過招募考核，努力學習英語、練習儀態等知識，終於在今年收到錄取通知書，激動得一晚未眠。為了順利赴新入職，還自行支付體檢費、疫苗費、簽證費及住宿費等，共花費約6萬元人民幣(約新台幣26萬元)。入職首日與其他中國籍新進空服員辦理完報到手續後，入住公司安排的飯店。她誤以為飯店貴賓區走廊的瓶裝水可自由取用，拿了幾瓶帶回房間，隔天卻被人資叫去面談，以「違反公司規定」為由通知解僱，讓她錯愕在社群發文抱怨，坦言自己一夜之間成了無業遊民。原PO指出，沒有人事先告知不能使用該區，也表示公司態度「冷漠無情」，未考慮她的經濟損失，僅回覆「這是你的個人問題」。 根據新加坡媒體《8視界新聞網》報導，新航對此回應，不會就任何涉及在職或離職員工的機密事宜作出評論。發言人表新頭殼 ・ 9 小時前
4大國營事業鐵飯碗! 招考名額616人 起薪上看4.5萬
財經中心／陳孟暄 葉晏昇 台北報導經濟部舉辦國營事業招考，包含台電、台糖、中油、台水，這次報考人數逼近1萬6千人，總錄取名額616人，起薪上看4.5萬元，不過實際到考人數只有8539人，大約只有一半的人來考試，不過創下到考率近4年新高，就看「鐵飯碗」職缺，誰能從中脫穎而出。考生手裡拿著准考證和筆袋，三三兩兩走進考場，能不能捧鐵飯碗，就看這次的考試。考生：「來試試看，看看有沒有機會而已，對啊，沒有特別認真準備」。考生：「之前就是有把要考的科目都有念過這樣，第一堂就是國文跟英文，就是還行吧」。國營事業鐵飯碗！ 招考名額616人 起薪上看4.5萬。(圖／民視財經網)一拿到考卷，考生埋頭拼命作答，經濟部舉辦國營事業考試，要招募新血，包含台糖、台電、中油以及台水，在全台13個考場，祭出616個名額，這次招考，專科以上畢業就能報名，將近1.6萬人報考，但實際到考人數，只有8539人。台電副總經理 蔡志孟：「15733名裡面，來到考的大概有8539位，那原來的錄取率，就由這個預定的3.92%，會提升到大概7.21%，那這個到考率 54.27%，大概是近四、五年來大概是最高的」。雖然只有大約一半的人來考試，但到考率創下近4年新高，平均錄取率也從原本預估的3.92%，一口氣拉高到7.21%，另外，四家國營企業也調升3.5%的薪資，起薪大約每月4萬4千元至4萬5千元之間。國營事業鐵飯碗！ 招考名額616人 起薪上看4.5萬。(圖／民視財經網)台電副總經理 蔡志孟：「缺工或者是說需要的職缺還是蠻多選擇的啦，推動我們國家基礎建設，所有這個基礎的動力，那看到了市場上的這個薪資的變化，那同等的努力，所以也是經濟部，它才會去適度的去提高我們所有的待遇的薪資」。薪資提升，讓國營事業「鐵飯碗」成為職場選項，誰能脫穎而出，就等放榜見真章。原文出處：國營事業鐵飯碗！ 招考名額616人 起薪上看4.5萬 更多民視新聞報導賴清德承諾持續爭取有利關稅 總統：報國的機會來了台電稱核二、核三「有重啟機會與條件」 侯友宜鬆口表態了賴總統喊2027年前重啟核三？ 府怒批無中生有：未指示不要綠電民視財經網影音 ・ 9 小時前
虎航今高雄客艙組員初試 積極網羅生力軍
[NOWnews今日新聞]瞄準旅運市場的強勁需求與南台灣深厚的發展潛力，台灣虎航繼上（10）月底迎來第二十五梯客艙組員的報到後，今（8）日再度啟動第二批高雄客艙組員的初試徵選，積極網羅在地人才，期望更...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
運將「紅線下客」後照鏡遭撞壞 肇事者反飆罵
在台北市文山區，一名多元計程車女駕駛，為了放乘客短暫違停在紅線上，卻被後方車輛擦撞，沒想到車主下車後不但不道歉，還情緒失控飆罵髒話，甚至指控對方訛詐。女駕駛氣得錄下整段過程，事後經調解仍無共識，女駕駛打算提告。對此律師則分析，雖然違停下客有違規，但後方駕駛也得負一部分肇責。 #文山區#不道歉#女駕駛東森新聞影音 ・ 1 天前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 7 小時前
亞職交流賽》台灣大賽冠軍超強！ 猿重挫日韓奪2連勝收尾
今年台灣大賽冠軍隊樂天桃猿展現農場潛力，張趙紘、劉子杰今天雙雙夯出2分彈，率隊以6：3勝出，連續2天重挫日職樂天金鷲、韓職KT巫師隊，以2連勝稱霸亞洲職棒交流賽。KT巫師隊2局上率先突破陳世展，靠高飛犧牲打送回第1分，隨後在一、二壘有人又被敲安，所幸靠右外野手邱鑫長傳阻殺本壘，化解危機。自由時報 ・ 5 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 1 天前
鳳凰最快下午轉強颱 「登台機率相當高」！粉專曝2關鍵變數
中颱鳳凰來勢洶洶，預計路徑預估有望襲台，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」最新指出，鳳凰颱風最快今（9日）下午就會成為強颱，直接襲台機率相當高，確切登陸位置則視「颱風北轉的角度」而有變數。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
「鳳凰」逼近會放颱風假？各縣市侵襲機率曝光 3縣市破80%
颱風鳳凰目前仍在朝菲律賓呂宋島靠近當中，不過根據氣象署路徑預測，颱風進入南海後將北轉朝台灣前進，預計12日時最接近台灣，據氣象署暴風侵襲機率圖，最高的縣市為台南市、嘉義縣市，加上颱風外圍環流與東北季風台視新聞網 ・ 5 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
拒跟徐若瑄演床戲！黃立成鬆吐真實主因 自此15年沒戲約找上門
「麻吉大哥」黃立成曾是嘻哈團體「L.A. Boyz」的一員，近年則淡出演藝圈，選擇轉戰加密貨幣市場，然而，剛過完生日的黃立成，今（9日）發文回顧自己的演藝生涯，坦承曾拒絕徐若瑄的床戲邀約，瞬間掀起大家討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
2026新北市長之爭！最新萬人網路民調結果驚人 這人獲37%居冠最被看好
2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高，而民眾黨主席黃國昌也表態將參選，現任副市長劉和然同樣有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，網友最看好的參選者出爐，佔逾37%。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 12 小時前