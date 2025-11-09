經部所屬事業機 新進職員甄試

財經中心／陳孟暄 葉晏昇 台北報導經濟部舉辦國營事業招考，包含台電、台糖、中油、台水，這次報考人數逼近1萬6千人，總錄取名額616人，起薪上看4.5萬元，不過實際到考人數只有8539人，大約只有一半的人來考試，不過創下到考率近4年新高，就看「鐵飯碗」職缺，誰能從中脫穎而出。考生手裡拿著准考證和筆袋，三三兩兩走進考場，能不能捧鐵飯碗，就看這次的考試。考生：「來試試看，看看有沒有機會而已，對啊，沒有特別認真準備」。考生：「之前就是有把要考的科目都有念過這樣，第一堂就是國文跟英文，就是還行吧」。國營事業鐵飯碗！ 招考名額616人 起薪上看4.5萬。(圖／民視財經網)一拿到考卷，考生埋頭拼命作答，經濟部舉辦國營事業考試，要招募新血，包含台糖、台電、中油以及台水，在全台13個考場，祭出616個名額，這次招考，專科以上畢業就能報名，將近1.6萬人報考，但實際到考人數，只有8539人。台電副總經理 蔡志孟：「15733名裡面，來到考的大概有8539位，那原來的錄取率，就由這個預定的3.92%，會提升到大概7.21%，那這個到考率 54.27%，大概是近四、五年來大概是最高的」。雖然只有大約一半的人來考試，但到考率創下近4年新高，平均錄取率也從原本預估的3.92%，一口氣拉高到7.21%，另外，四家國營企業也調升3.5%的薪資，起薪大約每月4萬4千元至4萬5千元之間。國營事業鐵飯碗！ 招考名額616人 起薪上看4.5萬。(圖／民視財經網)台電副總經理 蔡志孟：「缺工或者是說需要的職缺還是蠻多選擇的啦，推動我們國家基礎建設，所有這個基礎的動力，那看到了市場上的這個薪資的變化，那同等的努力，所以也是經濟部，它才會去適度的去提高我們所有的待遇的薪資」。薪資提升，讓國營事業「鐵飯碗」成為職場選項，誰能脫穎而出，就等放榜見真章。原文出處：國營事業鐵飯碗！ 招考名額616人 起薪上看4.5萬 更多民視新聞報導賴清德承諾持續爭取有利關稅 總統：報國的機會來了台電稱核二、核三「有重啟機會與條件」 侯友宜鬆口表態了賴總統喊2027年前重啟核三？ 府怒批無中生有：未指示不要綠電

