經部推企業人權調查 盯80企業

政府已定調，擬就年營收達500億元以上的上市櫃企業，實施人權盡職調查。圖為台灣移工聯盟等移工團體年初前往勞動部陳情。（本報資料照片）

行政院指示經濟部加速推動企業人權盡職調查（HRDD），首波鎖定年營收500億元以上共80間企業，未來2年擬與歐盟同步強制實施，學者認為，美國強迫勞動定義與台灣認知有差距，高薪的責任制可能會被認定為強迫勞動。

經濟部在月前舉辦3場HRDD宣導會，鎖定的是具規模的大型製造業，目前時程為2026年開始實施人權盡職調查，2027年須於永續報告書揭露，經濟部表示，目前主要是宣導說明，目的為提醒出口製造業務必重視企業人權。

對於近期巨大事件，引發外界關切美方態度，中大經濟系教授吳大任指出，美國對「強迫勞動」的定義與台灣的認知有很大落差。台灣科技業引以為傲的高效率與工程師「賣肝」文化，在本國被視為以高薪換取的責任制，但在美國工會或法律眼裡，可能被認定為超時工作的強迫勞動。

至於外籍勞工的議題，吳大任認為高額仲介費是關鍵。若移工來台前需支付高額費用以債務拘束，美國會認定這就是強迫勞動；而巨大自行車在美國被扣留，證明對強迫勞動的審查是實際執法，非紙上談兵。

對於80家遭鎖定台積電與電子六哥都在榜內，科技廠高層透露，過去HRDD是加分題，但現在是生存題，以往只需承諾不雇用童工，但現在須證明自己的供應鏈，確保最上游的礦採到下游的組裝過程都沒有侵犯人權。

高層指出，移工的高額仲介費一直被國際認定為強迫勞動，因此部分科技大廠都有要求雇主需全額負擔移工召募、仲介費用，直接拉高人力成本，過去就有台廠在大陸不慎招募到學生作為員工，後續遭客戶停止業務合作。

多個環團、勞團及人權團體組成的「台灣跨國企業監察」曾提出民間版《企業永續盡職調查法》草案，適用對象擴大至實收資本額達20億元公司、金融機構，並要求事業建立有效申訴處理機制、補救措施，若未達成則可處100萬至最高5％營業額。

台灣人權促進會資深研究員施逸翔指出，企業永續盡職調查最關鍵的核心是強迫勞動的處理及預防機制，經濟部的版本卻停留在強制揭露於ESG永續報告書，效果不彰，且若沒有要求企業針對合作的供應鏈進行調查，也無法達到禁止強迫勞動的效果。

台灣勞工陣線協會祕書長楊書瑋也表示，只要產品的零組件涉及強迫勞動，就會面臨國際制裁，例如美國與多國簽訂自由貿易協定，均針對零組件不能涉及強迫勞動有相關方案，若企業永續盡職調查排除供應鏈，仍會遭國際制裁，導致產品無法出口。