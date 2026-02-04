經部推特定工廠轉型升級支持個案補助 協助強化產業競爭力

經濟部政務次長何晉滄（右四）主持韌性特別預算驅動特定工廠轉型升級記者會，並邀特定工廠聯合會理事長葉振福（左三）及日大興機械、金和興銅鍛造、雋業等三家獲補助業者分享經驗。（記者王先國攝）

▲經濟部政務次長何晉滄（右四）主持韌性特別預算驅動特定工廠轉型升級記者會，並邀特定工廠聯合會理事長葉振福（左三）及日大興機械、金和興銅鍛造、雋業等三家獲補助業者分享經驗。（記者王先國攝）

經濟部政務次長何晉滄今（四）日主持「韌性特別預算驅動特定工廠轉型升級」記者會表示，透過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，已編列九億元預算，協助特定工廠研發轉型與設備汰舊換新，只要申請的廠商有心投入數位轉型升級、投入自動化製程，及有決心要往前進步的廠商，政府會提供補助及輔導資源，並有「產業競爭力輔導團」，聘專家技術輔導製造業、服務業廠商，協助產業升級強化競爭力。本項推動研發轉型支持個案補助計畫，提供特定工廠（需取得地方政府核發特定工廠登記證業者，或納管工廠並取得工廠改善計畫核定函業者）每家最高補助三百萬元，全新設備購置費可編列總經費的四十%。本補助計畫將可促進三百家業者轉型升級，並預計帶動業者投資額達九億元。申請轉型升級補助的廠商一律採線上送件（官方網站：https://factup.cpc.org.tw/zh-tw/），受理期限至一一五年六月三十日或經費用罄之日止。

經濟部表示，本項補助計畫自一一四年十二月廿四日開放受理申請以來，截至一一五年一月廿七日，累計受理八十一件申請案，已審核通過六家，包含金屬鍛造、水五金製造業者等，經濟部並說明具體案例，一家金屬製品製造業者之前受國際供應鏈影響，訂單減少三十％，業者將運用政府補助資源購入CNC內外圓複合研磨設備與精密筒夾治具，將傳統需多次換機裝夾的加工模式，轉型為高效率精密生產製程，精度提升公差控制在±0.002mm以內，達到航太與高階工具機標準，大幅提升產能效率與產品穩定性，本案並促進業者投資六百餘萬元。經濟部將持續加快審查作業，協助業者即時取得政策補助資源。

經濟部說明，特定工廠為我國產業體系與供應鏈的重要組成，政府除依法管理外，並透過具體政策工具，協助工廠轉型升級，強化產業韌性。為利業者了解本補助計畫申請內容與流程，後續將規劃辦理五場實體及線上說明會，相關資訊同步公布於本計畫官方網站，經濟部呼籲符合資格之特定工廠把握機會踴躍申請，加速研發轉型，提升產業競爭力。