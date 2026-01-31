經部推「Buying Power社會創新採購」 入選WEF國際報告代表性案例

經濟部長期致力於推動社會創新與永續發展，成效再獲國際肯定！繼去年十月首次於臺北舉辦社會企業世界論壇（SEWF），一月底更入選刊登世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）發布的《State of Social Procurement 2026》國際報告。經濟部中小及新創企業署表示，該報告為全球觀察政府與企業永續採購政策的重要指標文件，臺灣與英國、澳洲等歐美國家同列為具代表性的全球典範，顯示我國在社會創新、責任採購及永續供應鏈治理上的努力，已站上國際舞台。

中企署說明，經濟部推動「Buying Power 社會創新產品及服務採購獎勵機制」邁入第九年，累計創造一一八億元採購額，帶動公私部門採購社會創新產品與服務，讓解決社會問題的好產品與好服務進入市場、被大量採用。目前全國已有九九七家社會創新組織完成登錄，顯示在採購帶動下，臺灣的社會創新生態系不僅持續成長，更獲市場青睞。WEF特別指出，臺灣採取的是以「鼓勵與肯定」為核心的認可制模式，透過提高公共能見度與實際社會影響力，而非以法令強制推動，被視為政府推動社會採購的國際代表案例。

中企署指出，社會採購已成為全球企業落實 ESG 與強化組織治理的重要趨勢，透過Buying Power獎勵機制，讓企業每一筆支持社會創新組織的預算，都不只是單純支出，更是轉化為解決社會問題的力量。未來中企署將持續為企業與社會創新組織共創雙贏，擴大邀請公私部門參與，並協助更多社會創新組織接軌國際供應鏈，進一步強化我國在永續採購議題上的關鍵角色。