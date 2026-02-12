經部春節不打烊 檢驗通關與審查服務照常運作

（中央社記者曾筠庭台北12日電）農曆春節連續假期將至，為確保產業運作與民生消費不受影響，經濟部標準檢驗局、產業園區管理局及國際貿易署等單位，推出「春節不打烊」服務機制，春節期間持續提供商品檢驗、輸出入許可審查、園區營運支援及諮詢服務，維持通關順暢與產業運作穩定。

標準局透過新聞稿指出，春節期間將啟動「春節檢驗服務專線」，安排專人值勤與電話備勤，受理商品檢驗案件，並彈性調派人力辦理報驗、檢測與發證作業，確保進出口通關及產品出廠流程順暢。民眾或業者如遇緊急檢驗或通關需求，可透過專線洽詢各地分局即時協助，依「商品檢驗規費收費辦法」第10條規定，連假期間申辦案件將加收延長作業檢驗費。

標準局也提醒，民眾年節採購家電、資訊產品與玩具等應施檢驗商品時，應確認是否貼有「商品檢驗標識」，並依說明書正確使用，以確保消費安全。

園管局表示，因應園區廠商春節期間仍有生產與出貨需求，將持續提供「貨品輸出入簽證」、「垃圾清運」及「保警保全」三大服務。其中，貨品輸出入許可證將依廠商需求安排專人加班審查，並協調海關辦理通關，確保科技產業供應鏈不中斷。

在環境維護方面，楠梓、前鎮、臨廣、潭子科技產業園區及高雄軟體園區春節期間仍辦理垃圾清運，各園區依既定日期與路線，自上午8時起收運，以維持園區整潔與營運品質。

園管局指出，春節期間各園區服務中心維持輪值，並強化保警與保全機制，安排專人全天候待命，因應突發狀況，廠商或民眾如發現危險或異常情形，可隨時聯繫園區服務中心或緊急應變窗口尋求協助。

貿易署則表示，為便利廠商辦理進出口業務，16日至20日春節假期期間，仍將受理輸出入許可證申請，並由專人審核案件，服務中心也會安排人員接聽電話，回應業者諮詢，確保貿易作業持續運行。（編輯：楊凱翔）1150212