經部核准仁寶投資美國4.25億美元 布局伺服器製造

（中央社記者曾筠庭台北31日電）經濟部今天共通過14件重大投資案，其中僑外投資3件、對外投資10件，以及上市櫃公司對中國大陸投資1件；核准金額分別約新台幣60億元、16億9051萬美元及1500萬美元。其中最大案為仁寶電腦以4億2500萬美元增資美國子公司，布局伺服器製造業務。

經濟部投資審議司今天召開投資審議會，此次3件僑外投資案件中，包括英屬開曼群島商臻鼎科技控股公司以等值新台幣20億元之外幣，認購臻鼎科技股份有限公司增資新股，投入高階PCB研發中心及客戶銷售服務；另有英屬開曼群島商CHENG CHAN公司及MU-YANG公司，分別以約新台幣25億元及15億元，受讓取得投資公司部分股權，間接投資國內上櫃公司大樹醫藥。

廣告 廣告

對外投資方面，投審司表示，此次核准10件投資案，涵蓋電子、雲端資料中心、工程服務及金融等領域。其中，美律實業以約6834萬美元，收購日本MWT Holdings全數股權，布局耳機與耳塞零組件業務；興利開發以2億美元增資美國子公司，從事工程承攬與規劃服務；達明機器人則以1億美元增資英屬維京群島投資公司，作為投資控股及外幣資產配置之用。

此外，緯穎科技服務分別以2億2000萬美元及2億5000萬美元，增資墨西哥與美國子公司，擴充雲端資料中心運算與儲存設備製造；光寶科技以2億美元增資越南子公司，投入伺服器模組及電源供應器生產；仁寶電腦則以4億2500萬美元增資美國子公司，布局伺服器製造業務。

投審司指出，金融及電子代工產業亦有投資案獲准，包括永豐銀行以5000萬美元增資越南胡志明市分行。鴻海精密工業為投資架構調整，分別以約1億733萬美元及6984萬美元增資新加坡子公司，間接取得墨西哥相關子公司股權，從事電子產品組裝代工及買賣業務。

至於上市櫃公司對中國大陸投資部分，投審司表示，核准華新麗華以1500萬美元，間接增資煙台華新不銹鋼公司，投入新型合金材料及廢棄物資回收相關業務。（編輯：楊蘭軒）1141231