經部核定核二三廠現況評估報告 預計再運轉計畫明年3月提送

行政院長卓榮泰向立法委員賴士葆報告說道，「它整個設備如果當中有必須汰舊換新的一些設備，必須安全無虞。」

行政院長卓榮泰親回必須在安全無虞的狀況之下，可以往2027核三延役時程規劃，核電廠重啟議題再受關注，經濟部在28日證實已核定台電核電廠現況評估報告。

台電董事長曾文生表示，「有條件進行相關的自我安全檢查，然後提送核安會做審查，有這個條件的電廠是核二廠跟核三廠。」

經過台電評估，目前核一廠因設備老化嚴重，重要設備多已拆除，經評估不具再運轉可行性。而核二廠發電系統停機超過2年，功能需再確認，初判有再運轉條件。核三廠皆以營運期間標準定期大修及維護，一樣有再運轉可行性

曾文生說明，「哪些設備要做替換或是說要做強化，這些相關的工作都要做安全檢查，啟動以後大概到一定的階段才會比較明確，核安會特別重視就是耐震安全的部分。」

不過後續並非馬上重啟，台電說明，核二核三會同步規劃再運轉計劃，列出人員編制與基礎設備安排等，並在明年3月送交核安會審查。與此同時，將同步啟動自主安全檢查，包含設備老化排除、耐震相關評估，核三廠預計1.5至2年內完成，最後送核安會審查，也就是最快1.5年+N，會具備重啟條件。核二廠則因為乾貯設施延宕，時程尚未出爐。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣指出，「其實這個現況評估報告，我們認為它必須要資訊公開，因為其實核能安全，它並不是一個簡單的技術問題而已。」

公民團體則表示，重啟核能的條件包含核安無虞、核廢有解，不過至今沒有看到新解法，呼籲應該展開二次環評。對此核安會則表示，若台電公司提出運轉執照換發申請，將依據法規及參照國際標準與作法，嚴格執行安全審查及現場實地查證，確認符合法規及安全要求。

