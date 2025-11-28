經部核定核二三拼重啟 藍委：重啟與新核能應並進

【記者李俊毅／台北報導】經濟部近日核定台電對核電廠的現況評估報告，並指出核二廠、核三廠具備再運轉的可行性，同步啟動自主安全檢查與研提再運轉計畫。國民黨立委楊瓊瓔表示，政府應採取「兩軌並進」策略，一方面儘速完成核二、核三的自主安全檢查與再運轉計畫；另一方面積極推動先進核能技術的法規與審查制度建置，優化國內核能發展環境。

楊瓊瓔表示，民進黨過去力推「非核家園」，倉促廢核，但再生能源發展卻跟不上電力需求，無視產業需求與國安風險，只能高度依賴天然氣與煤的火力發電，造成供電穩定性不足，電價與碳排壓力沉重。

廣告 廣告

楊瓊瓔指出，近期她才剛質詢中研院院長廖俊智核電議題，廖俊智表態支持重啟核電以及發展新核能，因為根據廖俊智推估，2023年我國用電為2800億度，2050年需求用電至5000億度、上看6000億度，且還不算AI資料中心用電，而台灣因地狹人稠等因素，到2050年的再生能源最多僅能有1000億度電，所以無論是重啟核電還是發展新核能、新能源，都是必要的。

楊瓊瓔表示，這證明了過去民進黨倉促廢核根本是大走彎路，不符合能源、產業甚至國家安全的現實，國民黨不斷呼籲支持核電延役，民進黨卻硬要廢核，甚至對於434萬同意票、151萬不同意票的核三重啟公投民意視而不見。

楊瓊瓔指出，賴政府該醒醒了，有錯就要認錯，應盡快向國人說明能源政策是否正式將核能納入規劃，更要完備法治，國民黨已經負責任的將「核管法」修法完成，才有現在的延役討論，而接下來更應該修「環境基本法」，將非核家園條款正式廢除，否則相關單位將無法依法行政。

楊瓊瓔強調，重啟與新核能並進，可以因應電力與能源安全需求，也為中長期的低碳與科技產業發展鋪路，新核能面以小型模組化反應器（Small Modular Reactor，SMR）為要，加速法制和國際接軌，而重啟面她也將持續監督核電機組安全檢查過程、核廢料處置安排與資訊透明機制，確保人民的知情權與環境安全不被犧牲。呼籲政府以理性、科學為依歸，而非政治操作或情緒化對立，以共識、專業和制度保障，來兼顧能源供應穩定、產業發展與環境永續。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

星光歌手謝震廷又失聯！ 債主號召：看到馬上報警

中風女星流產10次生子 兒卻罕病亡！她哭到送急診

Ford推歲末優惠方案 Kuga力挺價自83.9萬元起、Ranger Wildtrak限時154.8萬元

