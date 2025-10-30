經部核定6廠商補助8.4億 布局AI高效能運算技術

（中央社記者曾智怡台北30日電）經濟部產業技術司「IC設計攻頂補助計畫」，通過群聯電子、智成電子、力晶積成電子、奇景光電、瑞音生技與合聖科技等6家廠商的5項計畫，總經費達新台幣30億元，核定補助金額為8.4億元，預估將帶動產值達981億元。

技術司透過新聞稿表示，「IC設計攻頂補助計畫」113年推動已核定11項計畫，協助國內指標廠商聯發科、瑞昱等成功進軍5奈米製程，挑戰國際領先大廠，也支持中小型新創企業，如創鑫智慧與乾瞻科技等，發展高利基型產品。

技術司指出，這些應用涵蓋無人機、自動駕駛、AR/VR、NB等多元領域，為台灣IC設計業進一步邁向全球領先地位奠定基礎。

技術司表示，今年計畫重點著重在人工智慧、高效能運算、車用電子、下世代通訊等4領域，且鼓勵提案者運用AI技術並整合軟硬體，開發百工百業的應用系統。此次補助的5項計畫，不僅在技術上具有突破性創新，亦強化國內產業鏈。

第1項為「AI地端推論普及：6nm PCIe 6.0 AI運算儲存控制晶片暨推論服務器架構開發計畫」，延續113年完成的6nm AI SSD儲存控制晶片，群聯電子將主攻開發下一代6nm AI控制晶片，打造一套完整的AI推論微服務軟硬整合方案。本計畫的研發成果將廣泛應用於多領域，優化傳統產業結構，並提升新興產品的出口競爭力。

第2項為「IGZO類比記憶體運算及3D堆疊記憶體之整合AI運算計畫」，由智成電子主導，力晶積成電子協同開發IGZO類比記憶體內運算及3D記憶體堆疊技術。這項創新技術可實現AI運算的百倍節能，成功解決AI領域中的耗電瓶頸問題，為未來AI應用鋪路。

第3項為「超低功耗邊緣AI視覺運算平台計畫」，奇景光電將開發一款超低功耗的邊緣AI視覺運算平台，結合影像處理晶片與紅外線感測器，擴展AI PC、智慧穿戴裝置、安全監控、智慧零售等市場。本計畫充分利用現有的客戶基礎和市場占有率，提升產品競爭力，並進一步拓展國際市場。

第4項為「Rehear AI自調式OTC助聽器方案革新計畫」，瑞音生技將採用瑞昱藍牙晶片，開發一款結合6種AI模型的自調式助聽器，實現自動化聽力檢測、降噪、補償增益及真耳測量等多項功能。此創新技術將有效提升聽力檢測的準確性並降低設備成本，對助聽器市場產生深遠影響。

第5項為「具異質封裝雷射光源之 16ch. X 200Gbps 矽光子平台計畫」，合聖科技將開發矽光子晶片，整合雷射光源及先進封裝技術，實現傳輸速率達3.2Tb/s，符合共同封裝光學（CPO）架構標準。此技術將突破AI GPU的高速互聯應用，並進一步切入全球供應鏈，為台灣晶片設計產業帶來重大的技術突破與市場機遇。（編輯：張良知）1141030