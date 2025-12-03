經部產業支持方案聯合說明會台南場壓軸登場強化產業韌性

經濟部次長賴建信（前排右四）和出席「因應美國關稅我國出口供應鏈支持措施聯合說明會」台南場與會者大合照。

▲經濟部次長賴建信（前排右四）和出席「因應美國關稅我國出口供應鏈支持措施聯合說明會」台南場與會者大合照。

經濟部次長賴建信日昨出席該部於大臺南會展中心舉辦的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持措施聯合說明會」，本次說明會並邀集財政部及勞動部共同說明各項產業支持方案措施內容。活動現場逾一三○位公協會及業者代表與會，活動會場外也設立諮詢服務攤位，提供諮詢及收件服務，現場氣氛熱烈。

賴次長致詞時表示，面臨不可預期的美國對等關稅衝擊，政府已快速推出支持措施協助產業提升韌性，希望與產業一起面對挑戰。除了固守訂單外，更重要的是藉由本次產業支持方案，協助國內產業轉型；本次是經濟部舉辦的第五場說明會，期待藉此向各企業說明措施內容，現場並提供專人諮詢服務。

為協助國內受美國對等關稅影響業者度過難關，行政院編列「強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，其中產業支持方案預算共九三○億元，提供外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業貸款加碼、輸出保費優惠、貿易融資利息減碼、研發轉型補助、爭取海外訂單、支持勞工安定就業等措施。

本場說明會整合前述措施進行說明，期望讓企業充分瞭解各項資源，並鼓勵申請運用，如有個別需求，經濟部也提供免費諮詢專線0800-280-280及0800-000-257，由專人服務；產業支持方案相關說明及申請資訊可於「臺美關稅談判及產業支持方案」專屬網站（twustariff.ey.gov.tw）查詢。

本場說明會包括經濟部次長賴建信、立委王定宇、產業發展署主秘陳國軒、國際貿易署主秘黃瀞萱、中小及新創企業署南區服務處主任林進添、財政部國庫署簡任稽核楊博淳、勞動部勞發署雲嘉南分署秘書曾秋瑾等人亦出席參加。