經部產發署盼爭取2億預算 打造高雄亞灣無人機應用基地

經濟部產業發展署今天(18日)指出，兩年來投入新台幣13億發展高雄亞灣科技產業聚落，目前共有23家高科技產業落腳當地，促進95億元投資，海外輸出產值達22.28億。產發署表示，希望再爭取4年至少2億元預算，讓高雄亞灣成為無人機場域應用的發展基地。

經濟部產發署18日發表亞灣智慧科技產業聚落推動成果。產發署長邱求慧指出，亞灣1.0計畫原由經濟部技術司推動，在高雄亞灣建立5G、AIOT創新園區，而考量新興科技應用擴增，經濟部2024年決定將計劃擴展至2.0，並轉由產發署主責，應用範疇延伸到智慧科技應用，2年來投入新台幣13億預算，全力發展亞灣科技產業聚落。

邱求慧說明，亞灣2.0計畫除了擴大智慧科技發展範疇，強化科技應用落地之外，補足科技缺口、培育在地人才也列為重點項目。他表示，考量高雄已有IC製造、封裝，仍缺IC設計，因此也鏈結信驊等6家IC設計廠進駐亞灣，目前共有23家高科技產業落腳當地，促成95億投資，串聯176家供應鏈夥伴共創研發，且新興科技應用發展仰賴算力，經濟部也促成3座AI算力中心落腳亞灣。

邱求慧表示，亞灣科技聚落正發展智慧製造、治理、娛樂、醫療、港灣五大智慧領域，並已有22項解決方案輸出海外11國，海外輸出產值達22.28億。

邱求慧並透露，未來希望與嘉義台灣無人機研發製造能量串連，進而爭取4年至少2億元預算，讓高雄亞灣成為無人機場域應用的發展基地。他說：『(原音)所以我們的推動方式應該是這樣子，可以用無人機來做亞灣地區的一些交通或者是工廠、漁業、港灣的一些智慧應用，來提升他們在這些的營運效能，再加上在地的金屬中心他們也有一些無人機的發展能量，結合在地的這些法人，跟一些產業的特性、亞灣高雄的產業特性，來開發更多無人機的應用。』

邱求慧表示，亞灣未來也將做為高雄百工百業導入AI應用的樞紐，由經濟部產業輔導團，搭配亞灣科技聚落的科技實力及應用場域實證，來協助當地產業轉型升級。