經部用AI挺農牧業轉型 聲紋「聽懂乳牛心情」還可降低小牛難產率

【記者許麗珍／台北報導】經濟部產業技術司「未來農場」嘉年華昨在彰化福興穀倉登場，利用AI聲紋可以「聽懂乳牛的心情」還可降低小牛難產率， 牧場版「清糞機器人」可降低乳牛蹄病率，紅龍果「格外品」透過超音波萃取後，華麗轉身成為高值化營養品。

經濟部產業技術司昨於彰化福興穀倉舉辦「科技農工在地循環交流座談會」與「智慧農業永續循環科技論壇」成果展，現場展出34項智慧農工科技成果，不僅展現台灣農業智慧化的實力，也為中台灣帶來全新的永續發展契機。

經濟部產業技術司司長郭肇中表示，台灣在資通訊與半導體領域具備世界級優勢，產業技術司正運用這項基礎，協助農漁牧產業邁向AI化與淨零永續轉型；透過與農業部合作，將AI、大數據與邊緣運算實際導入產業場域，協助業者提升效率、降低人力成本，同時推動平價高效的國產智慧農機設備，加速農業智慧化落地。

經濟部產業技術司表示，本次成果展聚焦AI機器人、AI精準感知、永續循環共三大主題，展現AI實際導入在地農業的成效。

AI機器人部分，「未來農場」嘉年華活動現場，「AI空氣授粉機器人」運用邊緣運算即時辨識作物狀態，在最適時間點進行授粉，降低人力並提高效率。在全台缺工情況下，「清糞機器人」可減少30%至50%的清潔人力負擔，還有效降低乳牛蹄病率，改善畜牧場環境，目前已導入台灣齊創科技公司。

工研院無人噴藥機器人結合戶外即時動態定位、光偵測、車載資訊進行導航，15分鐘內即可完成近300坪精準噴藥，安全高效又可節省人力50%。左起為工研院中分院專案副組長柯文清、工研院中分院工程師吳崧毅。

AI精準感知部分，「乳牛聲紋辨識技術」透過聲紋資料庫與AI演算法，可從牛隻叫聲判讀情緒狀態，協助牧場提升管理效率，已導入彰化元亨牧場、屏東和荃種牛場進行測試。

工研院研發人員表示，以往懷孕的乳牛難產率高，小牛常因救治不及而死亡，「乳牛聲紋辨識技術」可從牛隻叫聲判讀乳牛是否即將生產，提早1至2小時提醒牧場注意乳牛即將分娩並提前準備，降低小牛因難產而死亡。

工研院雞舍管理巡檢機器人如同禽類保姆，整合⾃動排程、視覺與導航模組，能即時掌握雞群狀態，避免人員頻繁進出的汙染，進行最有效的管理。經濟部提供

永續循環部分，工研院表示火龍果格外品高值化技術透過超音波萃取，不需化學藥劑即可提取機能性成分，讓原本的格外品變成高價值營養品，提升產值並落實農業循環利用。搭配大漢酵素公司發酵製程與專利發酵液，讓紅龍果華麗轉身為高機能性的PITAYA超酵安晶凍，並透過彰化食物銀行提供給弱勢族群，為公益盡心力。

工研院協理李宗銘說明，工研院長期響應政府政策，以AI科技協助農漁牧產業升級，從智慧餵食、智慧巡檢到減碳循環應用，提供前瞻整合解決方案。國產系統除提升效率，也因維修方便與成本合理，更能降低農民導入智慧農業的門檻，包含可減少30%至50%人力的「清糞機器人」、大幅縮短作業時間的「無人噴藥機器人」、以及運用超音波提升紅龍果格外品價值的技術，都展現國產智慧機具與農業科技的發展能量。

